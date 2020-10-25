 

“Абсолютно свободное волеизъявление”. В Офисе президента Украины оценили прошедшие выборы

25.10.2020, 23:40, Новости дня

Офис президента Украины сообщил, что местные выборы в стране прошли без вмешательства в избирательный процесс органов государственной власти и должностных лиц. Соответствующее заявление опубликовано 25 октября на сайте ОПУ.

“Это безусловный приоритет для правового и демократического государства – абсолютно свободное волеизъявление граждан”, – сказано в сообщении.

Все политические силы, участвовавшие в выборах, имели полный спектр возможностей для донесения своей позиции до избирателей. Предвыборная кампания в целом и ход голосования соответствовали высоким демократическим стандартам и действующему законодательству, подчеркнули в Офисе президента.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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