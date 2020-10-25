 

Мнение: Лукашенко зальет Беларусь кровью?

25.10.2020, 23:35, Разное

Посольство США в Минске рекомендовало гражданам США, живущим в Беларуси, запастись водой, продуктами, медикаментами, наличными деньгами и другими необходимыми вещами как минимум на три дня из-за запланированных на 25 октября протестов. Американское посольство посоветовало своим гражданам избегать мест протеста, не пользоваться общественным транспортом и всегда иметь при себе документы.

Похоже, что американцы что-то знают. Впрочем, даже без серьезных разведданных можно предположить, что ситуация в Минске накаляется и вполне может произойти серьезное кровопролитие. Тем более, что первый замглавы МВД Геннадий Казакевич публично пригрозил применять против протестующих боевое оружие.

Несмотря на призывы оппозиции «опустить щиты и перейти на сторону народа», милиция, ОМОН, СОБР и внутренние войска настроены окончательно подавить протесты. И ждут команды «Фас» от Лукашенко.

А судя по советам посольства США в Минске американцам, находящимся сейчас в Беларуси, Лукашенко может отдать приказ открыть огонь на поражение в самое ближайшее время.

Фотографии отсюда,   отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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