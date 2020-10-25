Мнение: Почему виртуальный мир больше реального

25.10.2020, 23:25, Разное

Католический ютубер из Техаса, отец восьмерых детей и автор восьми книг раздаёт мудрые советы в твиттере:

Молодые люди, вот вам отцовский совет. Вы играете в игры-файтинги? Запишитесь лучше на джиу-джитсу или на бокс. Играете в «Зов Долга», патриотическую стрелялку? Завербуйтесь в морскую пехоту. Спортивные игры? Выходите на улицу и занимайтесь спортом с живыми людьми. Не будь воином большого пальца. Делай это по-настоящему, как делал твой дедушка.

https://twitter.com/TaylorRMarshall/status/1316773285842112513

Выдержки из обсуждения реплики:

— И как же я смогу доставлять посылки по разрушенным войной Соединённым Штатам, ещё и с ребёнком, в реальной жизни?

— Судя по тому, куда движется Америка, тебе нужно просто подождать три месяца.

— Может, стоит просто пойти на стрельбище вместо того, чтобы записываться в армию, где тебя пошлют на неправедные войны? В остальном я согласен.

— Скажи это Святому Георгию, который сражался за языческую римскую армию.

— Я играю в «Эпоху империй», где уничтожаю целые цивилизации с помощью экономической и военной мощи. Как мне добиться того же в реальной жизни?

— У меня коричневый пояс по дзюдо, и я занимаюсь бразильским джиу-джитсу уже 5 лет. Играть в игры-файтинги — это нормально.

— Занимался 6 с половиной лет кикбоксингом, регулярно хожу в спортзал, часто общаюсь с друзьями и семьей, а также успеваю играть в видеоигры. Думаю, у меня всё в порядке. Не нуждаюсь в ваших советах, сэр.

— Как молодой человек, у которого были проблемы с астмой и не было никакого интереса к участию в несправедливых и бессмысленных войнах, опустошающих наш бюджет, я буду придерживаться своих видеоигр. Кроме того, игры подсадили меня на инженерное дело, помогли улучшить мои водительские навыки и многое рассказали об окружающем мире.

— Мой дедушка играл в видеоигры, именно это сблизило нас. И видя, как вы издеваетесь над людьми за их хобби, подобно хулигану из 8-го класса с задержкой умственного развития: мой дедушка был большим человеком, чем вы когда-либо будете, и его сердце было настоящим.

— Вы также рекомендуете не читать книги, не смотреть фильмы и телевизор? Там ведь тоже всё ненастоящее. Есть место и для физической активности, и для видеоигр, и люди успешно совмещают эти занятия уже 40 лет.

— Я вижу подобные сообщения каждую неделю. Не стоит спорить об этом каждый раз; всегда найдутся люди, которые посмотрят свысока на хобби, которые они не хотят понимать. «Это пустая трата времени» или какая-нибудь другая подобная чепуха.

Действительно, реплика «хватит гонять своих человечков» весьма популярна.

Многие полагают, будто над играми насмехаются только люди с низким уровнем культурного развития, нужды которых не простираются дальше пива, дивана и телевизора. Это не вполне верно: даже интеллигентные люди могут серьёзно недооценивать игры, имея, как этот католический ютубер, в корне неверное представление об их сути.

Главная идея отца восьмерых детей заключается в том, что реальность больше игр, так как игры — это всего лишь дурная ксерокопия реальности, имитация жизни для убогих, которым настоящая жизнь не по плечу или не по зубам.

На самом деле, игры больше реальности. «Завербуйтесь в армию», — советует блогер, — «это лучше игр про войну». Однако даже если оставить в стороне моральную сторону вопроса, которая небезразлична многим американцам, реальная армия всё равно гораздо скучнее и обыденнее компьютерных игр. На каждые 15 минут сражения на поле боя приходятся 15 недель переездов, караулов и прочей рутины. Это верно и для других «настоящих» занятий: чтобы провести 15 минут на ринге, нужно 15 недель бить грушу в спортзале.

Мало того, много куда обычный игрок попасть не сможет никогда. Нужен большой талант и десятилетия труда, чтобы стать генералом, ведущим в бой настоящие войска. При этом, даже потратив жизнь на военную карьеру и вытянув в ней счастливый билет, боевой генерал закроет для себя дороги в большой бокс, в пилоты «Формулы 1» и в прочие занятия, доступные любителю видеоигр прямо со старта.

А что ютубер предлагает делать лидеру рептилоидов, пытающемуся объединить Млечный путь под своей властью? Королю гоблинов? Охотнику за нежитью? Сюжеты и занятия большей части компьютерных игр реальная жизнь отразить не способна, так как в реальном мире действуют суровые законы физики, биологии и экономики. То же самое относится и к книгам: здравомыслящий человек в реальном мире не будет ни осаждать Трою, ни охотиться на испанские галеоны. Книги с видеоиграми открывают нам дверь в виртуальный мир, который и больше, и доступнее настоящего.

Обратите внимание, я не говорю, что виртуальный мир лучше. Он просто отличается от нашего, как отличается Индия от Шри-Ланки. Если кто-то говорит, что Шри-Ланка нравится ему больше Индии — это его право. Но если нам заявляют, что Индия — всего лишь жалкая пародия на небольшой остров, стоит уже указать наивному ура-патриоту на его фактическую ошибку.