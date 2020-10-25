«Оппозиционная платформа» прошла в горсоветы Одессы и Харькова

25.10.2020, 23:08, Новости дня

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) заняла вторую позицию на выборах в городские советы Одессы и Харькова, и победила на выборах в Донецкой области и Николаевский городской совет, свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные телеканалом «Украина 24» по окончании работы избирательных участков.

В Харькове, согласно экзитполу, ОПЗЖ поддерживают 16,9%, а партию действующего мэра Геннадия Кернеса –39,52%. В Одессе ОПЗЖ, оказавшаяся на втором месте с 22,38%, также проходит в городской совет. Лидирует там с 23,7% партия «Доверяй делам» действующего градоначальника Геннадия Труханова, передает ТАСС.

Также партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» лидирует на выборах в Николаевский городской совет и набирает 26,74% голосов избирателей. По данным опроса, на втором месте по уровню поддержки партия «Пропозиция» – 23,79%. Далее идут партия «Слуга народа» – 19,62%, «Европейская солидарность» – 6,87%, «Партия Шария» – 5,48%.

Кроме того, «Оппозиционная платформа – За жизнь» побеждает на местных выборах в Донецкой области, а ее представители стали лидерами голосования за глав объединенных территориальных общин. Согласно опросу, 42,71% избирателей Донецкой области отдали свои голоса за ОПЗЖ, 10,2% – за президентскую партию «Слуга народа», 5,5% – за «Оппозиционный блок», свидетельствуют данные экзитпола, проведенного группой «Социомодус».

Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоялись на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей. Также не состоялись выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.