Компания Viltrox дала старт продажам новых объективов

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25.10.2020, 23:00, Новости дня

Компания Viltrox объявила о старте продаж двух моделей новых объективов, оснащенных креплением Canon EF-M. Речь идет о версиях F1.4 STM на 23мм и 33 мм, поясняет разработчик, обеспечивающих высокое качество изображения.

Оба оптические устройства предназначены для использования в беззеркальных фотокамерах, работающих в формате APS-C. Здесь обеспечена автофокусировка, смена которой во время работы должна происходить абсолютно бесшумно.

Как поясняет разработчик, объективы отлично подойдут как для фотографирования, так и для видеосъемки. В объективах прочная конструкция из металла, гарантирующая их долговечность. Предусмотрено наличие порта USB. Вес объективов в районе 260-270 г. Стоимость – 239 и 299 долларов.



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