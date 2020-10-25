 

«Академик Черский» направился в сторону недостроенного участка «Северного потока – 2»

25.10.2020, 22:48, Новости дня

Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких недель стоянки около Калининграда в воскресенье вечером направился на северо-запад, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

В воскресенье вечером «Черский» начал движение на северо-запад – в этом же направлении находится датский остров Борнхольм, около которого располагается недостроенный участок «Северного потока – 2». При этом пункт назначения трубоукладчика не указан. По данным Vesselfinder, текущий статус судна – «выполнение работ», передает РИА «Новости».

Напомним, «Академик Черский» после нескольких месяцев стоянки в порту Мукран – логистической базе «Северного потока 2» – прибыл в Калининград 7 октября. Трубоукладчик встал на якорь недалеко от российского порта напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения «Финвал». Сообщалось, что «Академик Черский» и несколько специальных судов начали тренировки на шельфе Балтийского моря для будущего ведения подводных работ на «Северном потоке – 2».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Бывший глава охраны Лукашенко приговорен к 12 годам лишения свободы

02.07 / Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

09.10 / CNN – Трамп назвал своё заражение коронавирусом «Божьим благословением»

23.07 / Рогозин поделился планами на затопление МКС

20.10 / «Одноклассники» запускают сервис «Моменты»

22.07 / «Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в Конституционный суд

13.10 / Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении коллеги в Санкт-Петербурге

19.07 / Лондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета Huawei

30.06 / Названы самые недооцененные туристические места России

10.08 / Польский депутат: Никто в мире не поверит в победу Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска