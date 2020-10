Жизнь в Северной Корее

25.10.2020, 22:30, Разное

Подборка сообщений англоязычной DAILY NK (Южная Корея)

для тех кто ещё помнит слова: "Партия – наш рулевой", "праздничные пайки", "директива ЦК" и т.д.

N. Korea pressures some border residents to hand in foreign cell phonesСеверная Корея требует от жителей приграничных территорий сдать иностранные мобильные телефоны

Источник сообщил Daily NK, что власти дали указание бороться с незаконным использованием мобильных телефонов, используя “склонение”, а не принуждение.

Kim Yoo Jin – 2020.10.16

Сообщается, что Северная Корея оказывает давление на контрабандистов и маклеров в районе китайско-северокорейской границы, чтобы те сдавали мобильные телефоны иностранного производства, которые они используют для звонков в Китай и Южную Корею.

«Недавно сотрудники Министерства государственной безопасности предложили жителям приграничной зоны имеющим мобильные телефоны иностранного производства быстро сдать их, поскольку [властями] поставлена задача полностью уничтожить их к концу декабря», – сказал Daily NK источник в провинции Янган в четверг.

Согласно источнику, власти Северной Кореи поставили перед Министерством государственной безопасности задачу пресечь «незаконную деятельность» на границе до конца года. К этой незаконной деятельности относится использование мобильных телефонов иностранного производства для тайного общения с людьми в Китае или Южной Корее с целью продажи «государственных секретов» или помощи в переводе денег от перебежчиков родственникам внутри страны.

Власти дали указание, чтобы для пресечения этой незаконной деятельности министерство использовало «побуждение», а не принуждение. Соответственно, сотрудники службы безопасности, как сообщается, обращались к перекупщикам и контрабандистам и говорили им: «Если у вас есть мобильные телефоны иностранного производства, быстро сдавайте их. Если вы сдадите их сейчас, мы простим все ваши прошлые преступления. Но если вас арестуют позже, вы должны быть готовы умереть».

«Действительно, в начале этого месяца, два маклера в Хесане сдали свои мобильные телефоны китайского производства, их уговорил это сделать это агент Министерства государственной безопасности, который следил за ними каждый день», – сказал источник. «Один из них был маклером, который переводил деньги в течение нескольких лет. За ним все время наблюдали, не давая ему возможности ускользнуть и ему приходилось давать взятки, поэтому он отдал свой мобильный телефон, сказав, что больше не может этого выносить».

Вид на Хесан в провинции Янган в Северной Корее. / Изображение: Daily NK

Сообщается, что чиновники Министерства государственной безопасности симулируют великодушие по отношению к людям, которые добровольно сдают свои мобильные телефоны, отпуская их после того, как заставят написать «клятву». Клятва гласит, что человек задумался над тем, что он делал, и не будет повторять этого. Согласно источнику, сдавший телефон человек должен поставить под документом отпечаток пальца.

«Я понимаю, что люди, которые работали профессиональными контрабандистами и брокерами, сдавали старые, никчемные мобильные телефоны, чтобы на время ускользнуть от внимания Министерства государственной безопасности», – сказал источник.

Сообщается, что не только профессиональные контрабандисты и брокеры, но и жители приграничных территорий с мобильными телефонами иностранного производства добровольно сдают свои телефоны Министерству государственной безопасности. Однако источник отметил, что это, по всей видимости, направлено на то, чтобы временно избежать наблюдения и давления со стороны министерства.

N. Korea still rejecting Chinese proposals to repatriate defectorsСеверная Корея по-прежнему отвергает предложения Китая о репатриации перебежчиков

Существует вероятность того, что Китай может ослабить меры по преследованию перебежчиков из-за ограниченного пространства для их содержания до репатриации.

Mun Dong Hui- 2020.10.15

Источник Daily NK сообщил во вторник, что Северная Корея продолжает отказывать в рассмотрении уведомлений китайского бюро общественной безопасности о намерении репатриировать перебежчиков из Северной Кореи.

«В начале этого месяца, в Даньдуне, провинция Ляонин, было поймано около 20 женщин-перебежчиц из Северной Кореи, за незаконное пересечение границы они были помещены в изолятор, который находится в ведении китайского бюро общественной безопасности и китайской пограничной службы», – сообщил Daily NK источник из Китая. «Представители бюро общественной безопасности собирались репатриировать их обратно на Север, но северокорейская сторона уже давно отказывается принимать перебежчиков, заявляя, что страна не может их взять их обратно».

Согласно источнику, который говорил на условиях анонимности, в начале этого месяца из провинции Цзилинь собирались отправить обратно на Север еще 200 перебежчиков, но КНДР отказалась их принять. Скорее всего, они содержатся в приграничном центре содержания под стражей, находящемся в ведении органов общественной безопасности и пограничной службы в китайском приграничном городе Тумин.

Источник сказал, что Северная Корея отказывается принимать перебежчиков, так как страна занята подготовкой к мероприятиям, посвященным Дню основания партии, и потому, что Пхеньян закрыл границу в рамках своих карантинных мер против COVID-19.

Северная Корея, с января этого года , заблокировала большую часть торговли и перемещения людей через границу из опасений, что инфицированные COVID-19 могут разрушить хрупкую инфраструктуру общественного здравоохранения страны. Также, из-за опасений, связанных с COVID-19, власти Северной Кореи отказались принять перебежчиков, которых должен был репатриировать Китай.

В феврале Северная Корея отказалась удовлетворить просьбу Китая о репатриации примерно 20 северокорейских перебежчиков, содержавшихся в тюрьме в Даньдуне.

На фотографии: сотни северокорейских женщин, несущих сумки через город Хелонг на северо-востоке Китая. / Изображение: Daily NK

Если Северная Корея продолжит отказывать в репатриации, есть вероятность, что Китай может ослабить репрессивные меры против перебежчиков из-за ограниченной вместимости китайских центров содержания под стражей.

«Позиция чиновников китайского бюро общественной безопасности состоит в том, что они будут ждать ответа Северной Кореи до 18 октября, и если Северная Корея будет придерживаться своей политики, заключающейся в том, что она не может принять людей обратно, то тогда они обсудят, что делать дальше», – сказал источник. . «Это означает, что, исходя из того, что отказ Северной Кореи принимать репатриированных не будет снят в ближайшее время, руководство китайского бюро общественной безопасности будет рассматривать свои собственные способы справиться с ситуацией».

Между тем, по словам источника, вместо того, чтобы преследовать всех северокорейских перебежчиков в стране, китайские власти демонстрируют тенденцию отдавать приоритет арестам северокорейских перебежчиков без «постоянного места жительства», потому что они опасаются, что такие люди вызовут «социальные проблемы».

«Арестованные в этот раз перебежчики занимались, в основном, бродяжничеством или незаконно работали в ресторанах и барах», – сказал источник. «Также было поймано многие перебежчиков, не зарегистрировавшихся по месту жительства в местных полицейских участках».

По его словам, женщины, которые зарегистрировали свою личную информацию в местных полицейских участках, не стали объектом недавних репрессий. «Перебежчики, которые участвовали в кампании по регистрации в этом году и спокойно жили с китайскими партнерами, не задерживались», – добавил он.

«Перебежчики, которые зарегистрировались, но продолжали общаться по телефону с теми, кто находится в Северной Корее или в отношении которых были опасения что они сбегут с места своего проживания, были мишенью для репрессий», – сообщил источник, добавив: «Также, среди арестованных были люди, признанные виновными в совершении преступлений в Китае».

Pyongyangites willing to pay to see “Great Guidance” performanceПхеньянцы готовы платить за то чтобы посмотреть представление «Великое руководство»

Как сообщил источник Daily NK, около 70% участников прошлогоднего представления, по всей видимости, принимают участие в постановке и в этом году.

Ha Yoon Ah – 2020.10.15

Поскольку Северная Корея объявила о том, что праздничное представление «Великое руководство», массовое выступление гимнастов, танцоров и артистов в честь Дня основания коммунистической партии Северной Кореи, продлится до конца месяца, многие жители Пхеньяна, как сообщается, хотят увидеть это зрелище, даже если им придется заплатить за то чтобы попасть на трибуны. Присутствие на первом представлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и беспрецедентно короткая продолжительность самой постановки, очевидно, повысили интерес к мероприятию.

«Даже жители Пхеньяна и центральных районов страны говорят, что они намерены поехать посмотреть представление, даже если им придется заплатить за вход, ведь Ким посетил его, и это настоящее шоу», – сказал Daily NK источник в Пхеньяне. «Они хотят поехать, потому что знают, что представления скоро закончатся, тогда как в прошлом подобные представления [обычно] начинались с весны» (так в тексте, примечания переводчика, perevodika.ru).

По словам источника, который говорил на условиях анонимности, жители Пхеньяна считают необычным и уникальным то, что спектакль сначала был показан Ким Чен Ынe, а затем уже его премьера была представлена ​​широкой публике.

Факт,- северокорейские СМИ, такие как Meari, сообщили, что представление «Великое руководство» будет исполняться на Первомайском стадионе в Пхеньяне с 12 октября. Однако 11 октября Ким Чен Ын и другие крупные деятели посетили представление, которое проводилось перед премьерой.

В прошлом году Ким также посетил премьеру спортивно-танцевального шоу «Народная страна», но в этом году действо было проведено для Кима перед его официальной премьерой, что вызвало большой интерес общественности, поскольку о нем сообщалось в основных северокорейских СМИ, таких как как Родонг Синмун.

Билеты на представление могут приобрести только люди, выбранные в соответствии с таблицей распределения мест, составленной властями, места распределены по рабочим местам, организациям, военным подразделениям или инминбанам – самой низкой административной единице Северной Кореи. По словам источника, неудивительно, что цены зависят от расположения мест.

Стоимость билетов установлена ​​на уровне 30 000 корейских вон за зарезервированные места, а также за места впереди и в центре; 22 000 KPW за передние места над зарезервированными местами; 12 000 KPW для сидений слева и справа от передних и центральных сидений; и 8 000 корейских вон за нижние сиденья. Однако источник сообщил, что иностранцы, например сотрудники посольств в Пхеньяне, должны оплачивать билеты в долларах США.

«После того, как люди, связанные с определенными группами, организациями или инминбанами, оплатят, они получают свои билеты во второй половине дня [перед началом их] шоу», – сказал источник. «Жители окраин Пхеньяна не проявляют особого интереса к спектаклю, поскольку целые семьи могут прожить на такие деньги целую неделю. Но похоже, что люди, живущие в центральных районах Пхеньяна или состоятельные люди из провинциальных районов, хотят поехать, если могут».

Власти Северной Кореи ввели правила карантина, чтобы предотвратить распространение COVID-19 на представлениях, в том числе требование о том, чтобы все носили маски и чтобы у людей было более одного места между ними. Когда у зрителей нет другого выбора, кроме как сидеть вместе, контролерам приказано ходить по проходам во время представления, чтобы проверить, надеты ли маски, или они наблюдают за разными группами на представлении с помощью «станций визуального наблюдения», установленных в шести местах на стадионе.

На фотографиях, опубликованных северокорейскими СМИ, видно, что все зрители на представлении 11 октября были в масках.

Сцена из спектакля «Ариран». / Изображение: (Стефан), Flickr, Creative Commons

«Проведение массовых спортивно-художественных (гимнастических и танцевальных) представлений в каждый крупный политический праздник стало традицией в нашей стране», – сказал источник. «Поскольку этот год юбилейный [75-я годовщина основания Коммунистической партии], [властям] не оставалось ничего другого, кроме как организовать представление, чтобы продемонстрировать стабильность режима, несмотря на санкции, инфекционные заболевания и стихийные бедствия, а также чтобы сплотить население – хотя бы на короткое время».

По словам источника, режиссером спектакля в этом году был постановщик прошлогоднего представления «Народная страна». По всей видимости, около 70% участников прошлогодней постановки, приняли участие и в этом году.

Как и в прошлом году, для постановки были мобилизованы студенты. Говорят, что родители поощряют их выдерживать шоу до самого конца, несмотря на холод, говоря им, что, поскольку Ким посетил первое представление, то, когда представление завершится в конце месяца, наверняка будут «подарки».

Источник пояснил, что «Великое руководство» по композиции схоже с «Народной страной» 2019 года и «Славной страной» 2018 года, но сцены, отражающие историю и борьбу Рабочей партии, были значительно переработаны, поскольку этот последний спектакль посвящен основанию Коммунистической партии.

В статье от 12 октября о посещении шоу Кимом газета “Родонг Синмун” сообщила, что на спектакле были такие номера, как пролог «Марш, начавшийся с горы Пэкту, будет продолжаться вечно», «Рабочая партия – наш проводник на дороге к социализму», «Эра бурных событий», «Слава нации» и эпилог «У нас великая Партия».

N. Korea hands out special gift rations to commemorate Party Foundation DayВ Северной Корее раздают специальные подарочные пайки в честь Дня основания Партии

Сообщается, что в Пхеньяне и других регионах существуют значительные различия в видах специальных подарочных пайков.

Jang Seul Gi – 2020.10.08

Как стало известно Daily NK, власти Северной Кореи раздают людям по всей стране особые подарочные пайки в ознаменование Дня основания партии 10 октября.

Как сообщил вчера источник Daily NK в Пхеньяне, власти Северной Кореи составили список предметов для распространения в День основания партии на прошлой неделе и распорядились доставить населению как можно больше предметов в качестве подарков.

По имеющимся данным, предметы, указанные властями для специальных подарочных пайков, включали клейкий рис, неклейкий рис, муку, основные продукты питания (бобовая паста, масло, приправы), морепродукты, фрукты, мясо, яйца, кондитерские изделия, спиртные напитки и сахар.

Власти, как сообщается, угрожали фабрикам, продуктовым магазинам и административным органам общественного питания, которые руководят предприятиями общественного питания и ресторанами, предупреждая, что после Дня основания партии они будут подвергнуты «оценке» на основе документации, в которой подробно должно быть описано то, что они раздавали людям (сверка счетов снабжения).

Короче говоря, государство поощряет конкуренцию между этими организациями, чтобы заставить их «добровольно» поставлять больше своей продукции.

Согласно источнику, который говорил на условиях анонимности, власти оплатили – наличными или неденежными платежами – 50% специальных подарочных пайков, которые эти организации должны были распределить. Иными словами, государство оплачивает только половину рациона, а остальное оплачивают организации.

Рынок Тонгил в Пхеньяне / Изображение: Daily NK

Согласно источнику, власти заявляют, что особые подарочные пайки раздаются благодаря «любви к народу» северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Действительно, некоторые в стране, похоже, считают, что власти Северной Кореи «приложили усилия» для предоставления специальных подарочных пайков на праздник, учитывая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается экономика Северной Кореи из-за международных санкций, COVID-19 и ущерба, нанесенного недавними тайфунами.

Тем не менее, Daily NK понимает, что существуют значительные различия в видах специальных подарочных пайков, которые раздаются в Пхеньяне и других регионах.

«В провинциях нет фиксированных правил [относительно распределения специальных подарочных пайков], поскольку отдельные провинции или госучреждения самостоятельно занимаются составлением и распределением подарков», – сказал источник. «В бедных районах [страны] все, что они могут поставить [местным жителям], – это картофель или кукуруза, произведенные в этом регионе».

Даже в пределах Пхеньяна есть большие различия между подарками, полученными людьми, живущими в центральных районах столицы, таких как Чунг-гайок, Потонгган, Муранбонг и Мангёндэ, и в других районах на окраинах города, таких как Тэдонгган, Тондэвон и Рангранг.

«Пункты снабжения, которые обеспечивают пайками людей, работающих в государственных учреждениях в Пхеньяне, выдают мясо, морепродукты и все виды яиц ящиками, а не количеством [предметов] или килограммами», – сказал источник. «Разница между [тем, что получают] центральные районы Пхеньяна и провинциальные районы [с точки зрения рациона] настолько велика, что [пайки] невозможно сравнивать».

Сообщается, что в провинциях поступают жалобы на то, что усилия властей завоевать общественное расположение ограничиваются только жителями Пхеньяна.

Согласно источнику, власти планируют завершить раздачу специальных подарочных пайков к сегодняшнему дню (8 октября).

Many N. Korean households cutting back on consumptionМногие северокорейские семьи сокращают потребление

Kang Mi Jin – 2020.10.12

Как стало известно Daily NK, некоторые домохозяйства в Северной Корее сокращают свое потребление из-за усиленных карантинных мер, направленных на борьбу с COVID-19.

Согласно недавнему опросу, проведенному Daily NK в 10 домохозяйствах в городе Хесан, провинция Янган, средняя семья обычно тратила до 8000 юаней (около 1200 долларов США) в первые девять месяцев этого года. Это на 30% меньше максимальных расходов в среднем за год (12 000 юаней, примерно 1800 долларов США).

«Торговля остановилась ​​вскоре после появления вируса, и рынок также сокращается с тех пор, как контрабандисты прекратили свою деятельность», – сказал источник. «Большинство людей отреагировали на эти обстоятельства сокращением своих расходов».

По его словам, в стране «богатый предпринимательский класс – donju – также не хотят тратить деньги в этом году.» Он также сказал Daily NK, что люди думают, что «торговля и контрабанда смогут продолжаться, как раньше, только когда вирус будет ликвидирован во всем мире».

Северокорейские торговцы продают товары на окраине рынка в Сунчоне, провинция Южный Пхёнан, в октябре 2018 года. / Изображение: Daily NK

Источник отметил, что строгие меры контроля за COVID-19 в Северной Корее привели к тому, что предприятиям было сложно распространять свои товары, и эти трудности повлияли на деловую активность обычных людей.

«В связи со снижением количества импортных товаров люди, продающие эту продукцию на рынках, неуклонно повышают свои цены», – пояснил источник. «Есть много случаев, когда люди просто избегают покупать что-либо на рынке [после просмотра цен], если это не является необходимостью».

Есть также признаки того, что сокращение потребительских расходов негативно скажется на кимджане , или процессе приготовления кимчи для еды в зимние месяцы (кимчи – корейское блюдо, основной ингредиент которого – пекинская квашеная капуста).

«Китайская капуста не импортируется в Северную Корею, поэтому большинство семей в приграничных городах беспокоятся о кимчжане», – сказал источник. «Некоторые семьи уже пытаются сэкономить, готовя и консервируя гарниры с солью».

* Перевод (с корейского на английский) Габриэлы Бернал

Typhoid fever strikes inmates at labor camp in N. Pyongan ProvinceБрюшной тиф поразил заключенных трудового лагеря в провинции Северный Пхёнан

Источник сообщил Daily NK, что наиболее вероятным виновником вспышки являются «бактерии» в пище, которые были доставлены в лагерь посещающими его членами семей заключенных

Kim Yoo Jin – 2020.10.06

Как стало известно Daily NK, власти исправительно-трудового лагеря в округе Донгрим, провинция Северный Пхёнан, недавно приостановили посещения родственников и запретили получение заключенными еды из дома. Это произошло после вспышки паратифа и брюшного тифа среди заключенных учреждения.

«В середине сентября, в исправительно-трудовой лагерь в округе Донгрим, было выявлено более 20 пациентов с паратифом и брюшным тифом», – сообщил в понедельник Daily NK источник в провинции Северный Пхёнан. «Министерство социального обеспечения, провинциальное бюро безопасности, окружной партийный комитет и окружное министерство социального обеспечения помогли мобилизовать местное противоэпидемическое управление и квалифицированных врачей, чтобы справиться с ситуацией».

После того, как некоторые из заключенных пожаловались на внезапную боль в животе или продолжающуюся лихорадку, руководство лагеря немедленно уведомило начальство. Они установили связь между наблюдаемыми симптомами и COVID-19 и полагали, что к вспышкам следует относиться серьезно, сообщил Daily NK источник, который говорил на условиях анонимности.

Сотрудники местного отделения по борьбе с болезнями и близлежащие врачи были быстро мобилизованы для проведения медицинских обследований пациентов. По словам источника, они начали полноценную работу по лечению заболевших после того, как у них диагностировали паратиф и брюшной тиф.

Источник сообщил, что власти сосредоточили внимание на плохом качестве воды как на возможной виновнице вспышки. «Вечером 20 сентября в районах, на участках (инминбанах) были проведены собрания. Во время встреч были даны инструкции кипятить воду перед употреблением, а местным жителям, живущим рядом с трудовым лагерем Донгрим, было приказано не приближаться к лагерю», – сказал источник используя термин, относящийся к самой маленькой административной единице Северной Кореи.

Согласно источнику, 19 человек, которые были освобождены из трудового лагеря в конце сентября, не смогли вернуться домой и в настоящее время находятся на карантине в Народной больнице округа Донгрим, где проходят анализы крови, мочи и температуры. «Есть планы, что они вернутся в места проживания после 10 октября [День основания партии]», – добавил он.

Daily NK не смогла подтвердить точную причину вспышки болезни в трудовом лагере, но источник сообщил, что наиболее вероятной причиной являются «бактерии» в продуктах питания, которые были доставлены в лагерь членами семей посещавших заключенных. Возможно, поэтому Министерство социального обеспечения, которое управляет учреждением, решило запретить посещения родственников до выздоровления больных.

«Заключенные в трудовом лагере должны выполнять много тяжелой работы, но я слышал, что с той едой которая предоставляется администрацией лагеря [заключенные] не могут хорошо справляться с работой, и [заключенные] открыто жалуются, что будут испытывают трудности с выполнением своей работы, если они больше смогут получать продукты, которые присылают их семьи», – сказал источник.

Источник отметил, что заключенные обеспокоены тем, что они не смогут выдержать интенсивный труд, требующийся от них в октябре и ноябре, если они не смогут получить еду от своих семей. В эти месяцы заключенных обычно отправляют в горы для заготовки бревен и дров.

По его словам, семьи заключенных также сетуют на то, что они не смогут доставить еду в учреждение.

N. Hamgyong Province women ordered to collect chickensЖенщинам провинции Н. Хамгён приказали собирать цыплят

Некоторые женщины в провинции в частном порядке критиковали провинциальную партийную организацию за «смехотворную» специфику приказа.

By Kim Yoo Jin – 2020.09.29

Членам Социалистического союза женщин Кореи (SWUK) в провинции Северная Хамгён недавно было приказано приготовить куриные супы с женьшенем (самгетан) из 200 собранных ими кур и отправить эти супы в местные подразделения «столичных партийцев».

Эти подразделения недавно были развернуты по всей стране для ремонта дорог и домов, поврежденных тайфунами.

Источник в провинции сообщил Daily NK сегодня, что приказ, который пришел от председателя комитета партии провинции, был издан 21 сентября и последовал за директивой центральных властей Северной Кореи о «поддержке» подразделений “столичных партийцев” по всей стране.

В приказе, в частности, было дано указание провинциальным, муниципальным и окружным организациям SWUK собрать около 200 «черных кур» весом «более 1,8 кг» для суповых блюд, сообщил Daily NK источник на условиях анонимности.

По словам источника, некоторые члены SWUK в частном порядке критиковали провинциальный комитет партии за «смехотворную» специфику приказа.

Согласно источнику, организациям SWUK в провинции, как правило, было трудно приобретать цыплят весом 1,8 кг или больше, и к тому же, они обнаружили, что найти черных кур практически невозможно.

По словам источника, некоторые организации SWUK, которым не удалось собрать черных цыплят, в конечном итоге просто собрали белых цыплят, соответствующих требованиям по весу.

N. Korea to curb illegal slaughtering, ownership of working cowsСеверная Корея будет пресекать незаконный забой и владение рабочими коровами

Виновные будут приговорены к семи годам тюремного заключения за каждую забитую рабочую корову, со смертной казнью для тех, кто забьет четырех или более животных.

By Ha Yoon Ah – 2020.09.21

Как стало известно Daily NK, после приказа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Центральный комитет страны недавно дал указание партийным, административным и судебным властям преследовать лиц, незаконно владеющих, продающих или забивающих рабочих коров.

Приказ, по-видимому, направлен на предотвращение произвольного «избавления» граждан от работающих коров, известных как буримсо , которые считаются государственной собственностью и важны для повышения производительности сельского хозяйства.

«Верховный лидер [Ким Чен Ын] издал приказ, в котором говорится, что буримсо не должны принадлежать или отчуждаться лицам без разрешения государственного органа», – сообщил Daily NK источник в Северной Корее. «ЦК передал директиву партийным, административным и судебным властям 11 сентября».

Согласно источнику, бюро партии по сельскому хозяйству и министерство сельского хозяйства (МСХ) Кабинета министров получили отчеты со всей страны за последние несколько лет, свидетельствующие об увеличении количества телят буримсо, не зарегистрированных в государстве, и что коров все чаще забивают и продают на черном рынке. На основании этих отчетов госорганы подали петицию в ЦК с призывом принять меры по исправлению этих проблем.

Суть проблемы, по словам источника, похоже, связана с внедрением системы полевой ответственности, которая позволяет семьям эффективно оторваться от колхозной системы и действовать в качестве мелких сельскохозяйственных рабочих. Однако после внедрения этой системы колхозы не смогли эффективно управлять буримсо , закрепленным за каждой производственной единицей. По словам источника, это заставило людей ошибочно полагать, что коровы стали их частной собственностью.

Система управления полями была внедрена после того, как Ким Чен Ын объявил о так называемой «новой системе управления экономикой в ​​нашем собственном стиле» в 2012 году. Система сократила рабочие группы, занимающие самое низкое положение в колхозах, до семейных рабочих групп. от трех до пяти человек. Целью этого изменения было увеличение сельскохозяйственного производства за счет ослабления ограничений системы коллективного земледелия и предоставления фермерам автономии в отношении того, что делать с частью того, что они производят.

После внедрения Системы управления полями в некоторых колхозах страны буримсо, зарегистрированные в хозяйствах, были переданы семейным рабочим группам, которым было приказано управлять коровами самостоятельно. По словам источника, по мере того, как эта практика стала более распространенной, многие фермеры стали рассматривать буримсо как личную собственность.

Меры наказания

После петиции центральные власти Северной Кореи, похоже, приступили к действиям по борьбе с этим явлением, вероятно, потому, что сельское хозяйство находится в центре внимания «кампании прямого прорыва» страны и из-за заинтересованности режима в увеличении сельскохозяйственного производства.

Указывая на то, что люди обращаются с государственной собственностью произвольно, приказ ЦК предупреждал, что владение, забой и продажа буримсо без разрешения будут рассматриваться как «посягательство на государственную собственность» и подлежат партийному, административному или юридическому наказанию.

Рабочая корова в провинции Янган. / Изображение: Daily NK

Приказ предписывал колхозам точно регистрировать буримсо в своей компетенции в областных, муниципальных и уездных комитетах сельского управления, а также предписывал государственным органам внедрять строгую систему управления животными.

В приказе четко указано, что буримсо может быть уничтожено только после постановки диагноза ветеринаром и одобрения партийных, административных и судебных органов, ответственных за данную ферму. В приказе также упоминается, что власти будут рассматривать «произвольное уничтожение» буримсо как преступление.

Примечательно, что судебным властям было дано указание ввести более строгие наказания, чем раньше, за преступление, заключающееся в незаконном забое и продаже буримсо на местных рынках без одобрения государства.

«Раньше люди получали пять лет в исправительно-трудовом учреждении за каждую забитую буримсо , пожизненное заключение за убой четырех животных и смертную казнь за убийство любого большего числа животных», – пояснил источник. «Последний приказ вступает в силу с 1 октября и гласит, что преступники будут приговорены к семи годам тюремного заключения за каждую убитую буримсо , со смертной казнью к тем, кто убьет четырех или более животных».

Сообщается, что после этого последнего приказа северокорейцы сетуют на то, что говядину, которая уже является редким товаром, будет еще труднее купить. Фермеры считают, что фермы будут изо всех сил пытаться правильно кормить буримсо, если они будут переданы в управление фермам, а не отдельным лицам, что сделает их менее полезными для сельскохозяйственных работ. По словам источника, фермеры также жалуются, что правительство должно вместо этого сосредоточиться на обновлении сельскохозяйственного оборудования.

Должностные лица некоторых животноводческих хозяйств недовольны тем, что приказ был несправедливым по отношению к ним, утверждая, что они никогда не избавлялись от коров произвольно; вместо этого они заявляют, что выращенные ими буримсо были подарены Ким Чен Ыну или отняты у них Центральным комитетом.

N. Korea fines citizens who overstay sojourn periods abroadСеверная Корея штрафует граждан, превысивших срок пребывания за границей

Все возвращающиеся из-за границы помещаются на карантин в лечебно-профилактические учреждения на 40 дней.

By Kang Mi Jin – 2020.09.23

Северокорейские женщины выходят из таможни в Даньдуне, провинция Ляонин, Китай. / Изображение: Daily NK

Как стало известно Daily NK, власти Северной Кореи недавно начали налагать штрафы на некоторых северокорейских граждан, которые, вернувшись в страну из поездки в Китай и другие страны по личным причинам, просрочили периоды пребывания.

Как сообщил Daily NK источник из провинции Янган, недавно, на таможенных постах в Хесане и других местах, были замечены северокорейцы возвращающиеся домой из Китая. Ранее, власти Северной Кореи заблокировали возвращение своих граждан в рамках мер по сдерживанию COVID-19. Теперь, после того, как Китай объявил «победу» над COVID-19, северокорейские власти, похоже, разрешили им вернуться.

При повторном въезде в страну репатрианты проходят строгий карантин и проходят медицинские осмотры. В Северной Корее по-прежнему действует «максимальная противоэпидемическая система», что означает, что все возвращающиеся из-за границы помещаются на карантин в профилактические учреждения на 40 дней.

«Раньше тех, кто превышал срок пребывания за границей, наказывали , например, заключением в трудовой лагерь, но в последнее время власти налагают на них штрафы», – сказал Daily NK собеседник на условиях анонимности.

Переход на штрафы предполагает, что власти Северной Кореи пытаются смягчить тройной удар (пандемия, международные санкции и ущерб, нанесенный тайфунами) нанесенный отечественной экономике в этом году.

Неясно, какие точные критерии используют власти для наложения штрафов, хотя они, по-видимому, основаны на количестве дней, на которые человек превысил срок своего пребывания за границей. Источник сообщил Daily NK, что размер штрафов может составлять от 8 000 юаней (около 1,38 миллиона вон) до 20 000 юаней (около 3,44 миллиона вон). «Я слышал, что человек, который просрочил свой срок пребывания на полтора года, заплатил 12 000 юаней [около 2,06 миллиона вон]», – сказал источник.

Источник также указал, что многие люди, путешествующие по личным причинам, на самом деле являются домохозяйками, ответственными за средства к существованию своих семей. Некоторые выразили свое недовольство переходом на штрафы, например, сказав: «Мы заработали деньги за границей с огромным трудом, и теперь наша страна забирает их у нас».

Другие, однако, рады услышать, что власти перешли на взимание штрафов, потому что, по их мнению, платить штрафы лучше, чем быть отправленным в трудовой лагерь. Понятно, что они предпочли бы сосредоточиться на зарабатывании денег своим бизнесом, чем быть где-то запертыми.

Отдел внешних сношений Министерства государственной безопасности отвечает за выдачу виз лицам, выезжающим за границу по личным причинам. Министерство уже давно выдает визы для личных поездок в качестве средства получения иностранной валюты и, как сообщается, требует взяток на сумму более 500 долларов США (около 580 000 вон) за их выдачу. Чиновники министерства также проводят «идеологические расследования» в отношении северокорейцев, желающих получить визы для личных поездок.

* Перевод (с корейского на английский) Габриэлы Бернал

Chagang Province begins efforts to “resolve” local food shortagesПровинция Чаган пытается «решить» проблему нехватки продовольствия

За последние пять месяцев рабочие военных заводов и воинских частей провинции получали пайков только на 15 дней в месяц.

By Mun Dong Hui – 2020.09.17

Поезд, проезжающий в районе провинции Чаган недалеко от китайско-северокорейской границы. / Изображение: Daily NK

Как стало известно Daily NK, после приказа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «решить» проблему нехватки продовольствия по всей стране официальные лица провинции Чаган начали строительство крупных ирригационных сооружений в рамках усилий по улучшению водоснабжения местных ферм.

«Центральный комитет недавно принял решение о строительстве ирригационных сооружений в провинции Чаган», – сообщил в воскресенье Daily NK источник в провинции Чаган. «В соответствии с этим провинциальный комитет партии поручил провинциальному народному комитету и сельскому учетно-отчетному комитету разработать планы [строительства]».

Согласно источнику, планы строительства появились после того, как «Верховный лидер выступил с заявлением о озабоченности по поводу решения проблемы нехватки продовольствия в провинции Чаган» и был отдан «приказ о том, чтобы граждане провинции Чаган могли выращивать достаточно, чтобы прокормить себя, даже если [все, что они могут есть] – это только рис».

Провинция Чаган – один из основных промышленных центров Северной Кореи, где многие предприятия по производству боеприпасов замаскированы под гражданские объекты. Эти объекты включают тракторный завод Кангье, завод точного машиностроения Кангье и машиностроительный завод им. 8 февраля.

Соответственно, власти Северной Кореи пытаются предотвратить утечку конфиденциальной информации об этих объектах, строго запрещая въезд в провинцию и выезд из нее.

Поскольку провинция Чаганг изолирована от остальной части страны, последний приказ о строительстве и расширении ирригационных сооружений, по всей видимости, направлен на то, чтобы помочь местным жителям самостоятельно решить проблему нехватки продовольствия в провинции.

«Верховный лидер [Ким Чен Ын] приказал правительству предоставить материалы и технологии, необходимые для строительства», – пояснил источник. «Поскольку в провинции Чаган в основном расположены террасные поля и небольшие участки земли, партия подчеркнула, что государство предоставит необходимые материалы и насосное оборудование, соответствующие« характеристикам провинции»».

По словам источника, каждое рабочее подразделение начнет строительство за счет собственных средств, но власти провинции, муниципалитета и округа будут продвигать проекты и оказывать поддержку.

«Рабочие подразделения поощряются к немедленному началу строительства, если это возможно», – добавил он.

Местность в провинции Чаган в основном гористая, а это значит, что это отнюдь не идеальное место для выращивания зерновых. Еще неизвестно, хватит ли строительства новых ирригационных и поливных сооружений для решения проблемы нехватки продовольствия в провинции.

Есть также вопросы о том, является ли последний приказ просто попыткой заставить жителей провинции Чаган обеспечить себя продовольствием, учитывая признаки того, что правительство Северной Кореи, похоже, изо всех сил пытается обеспечить провинцию достаточным количеством еды.

В отчете, опубликованном в июле Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, говорится, что 10,1 миллиона северных корейцев, или 40% населения, испытывают нехватку продовольствия. В отчете также отмечается, что недавние наводнения и тайфуны вызвали в стране острый продовольственный кризис.

По словам источника Daily NK, в провинции Чаган, власти Северной Кореи плохо обеспечивают продовольственными пайками местных жителей.

«За последние пять месяцев [рабочие] военных заводов, специальных объектов и воинских частей в провинции Чаган получали пайков только на 15 дней [в месяц]», – пояснил источник. «Местным жителям приказывают приходить на работу, несмотря ни на что, поэтому они приносят в шахты “тормозки” с пибимпапом из ростков фасоли».

New contingent of “Storm Corps” sent to Sino-N. Korean borderНовый контингент из состава «Штурмового корпуса» отправлен на китайско-северокорейскую границу

Новому подразделению, дислоцированному в регионе, выдано охотничье оружие и взрывчатые вещества, которые они используют для «защиты» границы

By Ha Yoon Ah – 2020.10.20

В то время как Северная Корея пытается остановить проникновение COVID-19 в страну путем переброски воинских частей из внутренних районов страны на границу, около 100 военнослужащих элитного 11-го корпуса – одного из так называемых «штурмовых корпусов» – недавно были отправлены в Херён, провинция Северный Хамгён.

Согласно источнику Daily NK в провинции Северный Хамгён, в понедельник, в начале этого месяца, рота, предположительно входившая в состав легкой пехотной бригады штурмового корпуса, была отправлена ​​в одну из приграничных деревень Херён на реке Тумин.

Текущая пограничная политика Северной Кореи заключается в безусловном открытии огня по людям и животным, приближающимся к границе. Соответственно этому, воинским частям, дислоцированным в приграничных районах для борьбы с COVID-19, было приказано стрелять – без колебаний – не только по людям, без разрешения, приближающимся к реке и по людям, пытающимся перейти реку или сбежать, но даже по диким животным.

«Вооруженный персонал из состава “штурмового корпуса”, направленный в район приграничной деревни Херён, специализируется на охоте на диких животных и птиц, приближающихся к границе», – сказал источник, пожелавший остаться неназванным. «Фактически, они стреляют в диких животных вдоль реки Тумин как только обнаруживают их».

По словам источника, рота солдат-”штурмовиков”, дислоцированная в этом районе, получила охотничье оружие, в том числе специальные «сетевые ружья», и взрывчатые вещества, которые они используют для «защиты» границы.

Вид на приграничный район провинции Северный Хамгён в начале июня 2019 г. / Изображение: Daily NK

«Недавно они стреляли и уничтожали черных ворон, которые летели через реку Тумин в нашу страну из Китая», – сказал источник. «Тушки птиц, упавшие в реку, могли уплыть вниз по течению. Все, что упали на нашу территорию, были сожжены».

Источник отметил, что «солдаты считают это оправданной защитной мерой, считая, что они ведут ожесточенную борьбу, чтобы не допустить проникновения инфекционных заболеваний в нашу страну».

Хотя было зафиксировано несколько случаев передачи COVID-19 животным от людей, до сих пор не обнаружено никаких доказательств того, что вирус может передаваться от животных людям. Тем не менее власти Северной Кореи агрессивно реагируют, убивая диких животных, чтобы остановить болезнь.

Местные жители испытывают жалость к животным, говоря: «Животные бессознательно пытаются пересечь границу и их расстреливают». Но они также выказывают страх из-за суровой атмосферы на границе. «В районе реки Тумин сейчас настолько напряженно, что [мы] даже не думаем о том, чтобы пойти на берег», – говорят они.

«Вероятно, вооруженные солдаты, временно выполняющие особые обязанности [например, охота], будут размещены в ротах или взводах не только в Херён, но и в других крупных городах приграничного региона», – предположил источник.

В августе, Daily NK сообщила, со ссылкой на источник, что войска, включая Штурмовой корпус и Седьмой корпус, были переброшены из внутренних районов Северной Кореи в районы, граничащие с Китаем. Сообщается, что эти войска защищают границу от проникновения COVID-19, а также борются с незаконной деятельностью, такой как контрабанда и дезертирство.

Между тем, Северная Корея делает борьбу с болезнями приоритетом своей так называемой «80-дневной битвы» в преддверии восьмого съезда партии, который состоится в начале следующего года.

В статье, опубликованной в понедельник Центральным информационным агентством Кореи, сообщалось, что основная цель Рабочей партии в “80-дневной битве” сосредоточена на поддержании «железного фронта» против COVID-19 путем усиления «национальных чрезвычайных противоэпидемических» усилий при одновременном усилении чувства ответственности и роли чиновников в борьбе за «защиту Родины и народа».

“Родонг Синмун“ , в редакционной статье на первой полосе в понедельник написала: «Члены партии должны выполнять свои обязанности, активно проводя чрезвычайные противоэпидемические мероприятия». Далее добавлено: «Члены партии не должны забывать, что их особая миссия – защищать людей от вторжения COVID-19, и они должны стать крепостной стеной, пуленепробиваемой стеной, которая еще больше укрепит наши противоэпидемические барьеры»

В другой статье газета косвенно призвала население страны принять активное участие в «чрезвычайных противоэпидемических мероприятиях», представив несколько «модельных» рабочих подразделений, активно выполняющих эти действия.