«Союз-2» со спутником «Глонасс-К» стартовал с Плесецка

25.10.2020, 22:08, Новости дня

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала вечером в воскресенье с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В воскресенье, 25 октября, в 22.08 «с пусковой установки четвертой площадки 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Это пятый пуск «Союза-2» с Плесецка в 2020 году, предыдущий пуск «Союза-2» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и 19 малыми космическими аппаратами был проведен 28 сентября.