Мнение: Есть огромное количество заинтересованных в карантине (с)

25.10.2020, 21:55, Разное

Не могу нахвалиться на самого себя, что догадался вовремя сбежать с Радио КовидФМ (бывшего БизнесФМ) и перейти на “Эхо Москвы”! На ЭМ, конечно, тоже есть закидоны в области ковида – но их там и меньше, и, главное, там при этом остались люди, сохранившие холодную голову во всеобщем наведенном безумии. Неделю назад я уже цитировал Станислава Белковского по поводу ковида, а вчера он продолжил жечь глаголом. Начал он с того, что весьма уважительно процитировал нашего общего любимца Эль Мюрида – ну а потом уже развернулся во всю мощь, любо-дорого!

“Бриллиантовый вопрос сегодня от нашего постоянного клиента Глеба Валентиновича Пьяных, девелопера из Московской области, в прошлом знаменитого журналиста, о том, почему власти продолжают нагнетать панику, связанную с covid-19, почему врачи участвует в нагнетании этой паники, и как я считаю, имеет ли эта паника под собой основания.

Нет, я считаю, что паника вообще никогда не имеет под собой оснований. Это одно из самых вредных состояний человеческой души и ума. Но тем более она не имеет оснований сегодня.

Вот, например, возьмем (тоже процитирую, чтобы ничего не перепутать — знаете, одну циферку перепутаешь, потом заплюют) трактовку российской статистики, которую предлагает нам известный аналитик Анатолий Несмиян. Он вместе с нами смотрит на график превышения смертности в Москве над среднестатистическими значениями за последние несколько лет.

Если взять всего лишь один месяц май, то в мае сверхсмертность в Москве достигла 5799 случаев. «А теперь начинается главное, — указывает нам господин Несмиян. — По данным Департамента здравоохранения Москвы, от ковида, как основной причины смерти, в мае умерло 2757 человек».

Далее. «В том числе, пишет Депздрав Москвы, к ковиду мы отнесли те случаи, когда лица имели отрицательный тест на ковид (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате, скорее всего, причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за май было 433 человека».

То есть к ковиду были отнесены все спорные и сомнительные случаи. Статистика натягивалась как могла. Ни одной смерти от пневмонии, не связанной с ковидом, не было зафиксировано в мае на всю 12-15-миллионную Москву. «Это напоминает Нигерию, — пишет Анатолий Несмиян, — где весной в один из месяцев число больных, умерших от ковида, было меньше, чем число людей, убитых полицией за несоблюдение карантинных мероприятий».



Да, так оно и есть. Я не вижу никаких оснований для паники. А лекарство от болезни может оказаться страшнее самой болезни. К жесткому антиковидному карантину это относится.

Здесь уже вдогонку процитирую еще одного нашего эксперта, известного продюсера Сэма Клебанова, живущего в Швеции, который докладывает нам, как сегодня дела в Швеции, где, как мы знаем, жесткого карантина не было.

Хотя, еще раз подчеркиваю, неверна теория, что в Швеции вовсе не было ограничительных мер. Были. Многие из них не были директивными, не были императивными, но в силу высокого доверия между народом и властью всё равно соблюдались. Просто не было жесткого завинчивания гаек. Массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек были и остаются отменены, и там еще много чего. Но главное, шведы понимали, что нужно сохранить традиционный образ жизни людей, и тем самым не допустить массового психоза как самого опасного при любом такого типа приключении.

Это им удалось. Хотя весной все кричали, что Швеция вся вымрет подчистую. И только в сентябре этого года Всемирная организация здравоохранения неожиданно объявила шведскую модель образцовой.

Так вот на сегодняшний день среди 31 страны ЕС (плюс Великобритания и ассоциированные страны в Европейском экономическом сообществе) Швеция на 25-м месте по новым случаям на 100 тысяч жителей. По смертности — на 27-м месте из 31. В августе в Швеции умерли 77 человек с ковидом, в сентябре — 51, а за 21 день октября — 46. Для сравнения, в апреле 2569.



То есть шведская модель таки себя оправдала. Напомню, главное — это сохранить образ жизни и избежать паники и страха. Вот в чем смысл шведской модели, а не спасать экономику, которая, естественно, не могла не упасть хотя бы потому, что шведская экономика экспортно ориентированная, а Евросоюз закрылся от всяческого импорта шведской продукции.

Возвращаемся к вопросу Глеба Валентиновича Пьяныха. Почему паника всё-таки нагнетается несмотря на то, что шведская модель уже признана образцовой? Хотя надо сказать, что супержесткого карантина в Российской Федерации мы не видим, и вообще Владимир Путин в очередной раз призвал региональные власти относится к ограничительным мерам с повышенной осторожностью.



Потому что, дорогой Глеб Валентинович, есть огромное количество людей, которые заинтересованы в карантине. У карантина есть мощнейшая социальная база по всему миру. Правящие элиты во многом отражают чаяния этой социальной базы. Это люди (их общее количество оценивается на экспертном уровне очень грубо от четверти до трети населения планеты Земля), чьи заработки не связаны с результатами их труда. То есть которые получают деньги независимо от того, что они сделали. К таким людям относятся, в частности, все бюрократы и вся бюрократия. Политическая бюрократия, общественная бюрократия, корпоративная бюрократия.

Например, сидит какой-нибудь чиновник, который занимается проблемой приднестровского урегулирования последние 28 лет. Например, сидит в Брюсселе. Он входит в состав 127-й рабочей группы по урегулированию и уже сделал большую карьеру. Зарплата у него выросла со 100 тысяч в год, которые он получал в 1992 году, до 300 тысяч. Ну, 300, конечно, европейский чиновник получать не может, но существенно выросла. Допустим, он сегодня получает 150 тысяч евро.

Никакого приднестровского урегулирования, естественно, он не предвидит. И быть его на самом деле в обозримом будущем не может, а если может, то никакого влияния на этот процесс чиновник не оказывает. Поэтому ему очень важно, чтобы процесс длился, длился и длился.

Карантин этому способствует? Конечно, ну что вы! Например, в марте-апреле были запланированы встречи по Приднестровью. Они были сначала перенесены на осень из-за карантина, а сейчас из-за так называемой второй волны, которой, конечно, не существует (это продолжение все той же волны, связанное с отменой первой стадии жестких карантинов), перенесены еще на полгода. Тем самым чиновник официально год получает зарплату ни за что. Ему не надо отчитываться.

Или корпоративный юрист сидит на гигантской зарплате — какой-нибудь большой: 10 миллионов долларов в год. Это происходит сплошь и рядом, даже в России. Это вам не брюссельский чиновник. Все суды перенесли, всё растянулось на год, ничего делать не надо.

К тому же, многие сотни миллионов, если не миллиарды людей по всему миру не любят ходить на работу. И карантин дает им такую возможность. Нет, одно дело, если твоя компания обанкротилась и тебя уволили — да. Тогда не ходить на работу плохо. Но если тебе платят зарплату как и прежде, почему нет? И поскольку решения принимают именно люди, оплата труда которых не зависит от результата, то конечно, большая часть всемирной правящей элиты за карантин.

Даже посмотрите: в вашем окружении наверняка есть люди, которые кричат, что завтра мы все умрем от ковида. Это кто? Это в основном люди, которых удовлетворяет статус-кво сидеть дома и получать зарплату ни за что. А вот предприниматели, чьи заработки зависят от результата их трудов (например, у вас, Глеб Валентинович, наверное, зависит от того, сколько домов вы продадите, является функцией того, сколько домов вы покажете, сколько клиентов к вам приедут, а не спрячутся в ужасе по домам) — эти люди, как правило, рано или поздно пополняют ряды людей… не ковидоскептиков, это слишком жестко, но которые реалистично смотрят на то, что такое эпидемия ковида.

Теперь продолжаем дальнейшее исследование механизмов паники. Почему еще она нагнетается помимо того, что она выгодна очень значительной части населения земного шара, причем тем людям, которые причастны к принятию важных и важнейших решений.

Потому что, в принципе, запугивание является одной из двух базовых маркетинговых технологий . Их, собственно, две — обольщение и запугивание. Первое, обольщение — ты покупаешь наш товар и становишься самым умным и красивым в мире. Второе — ты не покупаешь наш товар и тогда тебе капец.

Вот запугивание — это маркетинговая технология, которая, во-первых, должна проверить, насколько человечество податливо к этому всему. Ринется ли носить маски, покупать за бешеные деньги лекарство от ковида, массово вакцинироваться. Работает массовая технология запугивания? Работает, черт побери!

Дальше, возьмем врачей. Во-первых, во врачебной деятельности запугивание выполняет важную гуманитарную функцию, потому что если врач перестанет запугивать пациента, пациент совсем забьет болт на здоровый образ жизни. Поэтому врачи умеют запугивать как никто, и они молодцы в этом смысле. Но сейчас медицине важно ни в коем случае не допустить перегруза инфраструктуры, чтобы не было слишком много больных в стационарах. И это объективно так.

Запугивание работает в каком смысле? Есть очень важный психологический феномен. Если человек считает, что он полностью соблюдает правила, то ему кажется, что он никогда не заболеет. А если ему кажется, что он никогда не заболеет, то он чаще всего и не болеет, поскольку психологическое здесь главнее соматического.

Хотя полно случаев, когда люди, вообще не выходившие из дома, заболевали ковидом и, больше того, переносили его в более тяжелой форме, потому что такого типа болезнь требует физической активности на свежем воздухе, а пребывание в четырех стенах как раз очень вредно.

Но это неважно. Если человек уверен, что он не заболеет, потому что он носит маску и перчатки и лишний раз не покидает жилище, то он, скорее всего, не обратится в стационар. Не может же он признать себе, что все его меры предосторожности были напрасны?

Помните, я вам рассказывал пример про одного гинеколога, ставшего наркологом, который объяснил мне 20 лет назад, что важнейший способ исцелить алкоголика — это взять с него много денег. Потому что когда алкоголик заплатил столько денег за свое мнимое лечение, он психологически не сможет после этого пить. Потому что ему будет западло. Вот так и здесь.

Вот, собственно, все причины и запугивания, и паники. И главное, мы уже убедились в том, что (извините, что повторяюсь) человечество к этому податливо. А значит, уже можно и дальше что-нибудь совершить с человечеством, потренировавшись, размявшись на ковиде.

Например, на этой неделе в журнале «Ланцет», самом влиятельном биомедицинском журнале мира, где просто так ничего не публикуется, появилась статья о том, что 4 уже разработанные вакцины от covid-19 могут стимулировать СПИД, повышать предрасположенность человека к СПИДу (синдрому приобретенного иммунодефицита).

Так что, может, в 2021 году на смену пандемии ковида еще придет пандемия СПИДа. Нам и раньше всякие спидооптимисты говорили, что пандемия СПИДа на самом деле есть, просто мы не обращаем внимание. Вот сейчас через ковидные механизмы паникообразования будут введены и спидозные, отдельные.

Или, например, «Вloomberg» на этой неделе сообщил, что хотя раньше утверждалось, что ковид не задерживается на поверхностях, что поверхности неопасны — нет, снова задерживается. А на каких поверхностях он больше всего задерживается (по мнению экспертов «Блумберга», до 4-х недель)? На наличных деньгах. Поэтому готовьтесь к всемирной кампании за отказ от наличных денег.

И правительства мира, и финансовые элиты давно добиваются полного запрета наличных денег, но у них нет достаточного инструмента, чтобы надавить на человечество. И вот он появился. Через наличные деньги вы заболеваете страшными недугами, приобретаете их и умираете. И тут уже вся надежда на спецслужбы, которые все свои темные дела оплачивают наличными — что они не позволят полностью вывести наличные деньги из оборота”.

https://echo.msk.ru/programs/belkovskytime/2730106-echo/

Ну, что тут скажешь? Только снять шляпу. Белковский – монстр!