Мнение: Судьба тяжелых крейсеров типа “Зара”

25.10.2020, 21:50, Разное

Неплохое двухсерийное видео посвященное истории итальянских тяжелых крейсеров типа "Зара", а также двум сражениям итальянцев с британцами в 1940 и 1941 годах – сражению у мыса Пунто-Стило (также известна как бой у Калабрии, в котором принимал участие будущий линкор "Новороссийск", тогда еще "Джулио Чезаре") и

битве у мыса Матапан, где собственно и погибли 3 из 4 тяжелых крейсеров типа "Зара", которые для своего времени были одними из сильнейших в своем классе.

Достаточно характерные эпизоды, в которых потенциально сильный итальянский флот по различным причинам терпел неудачи и отсупал даже в тех случаях, когда обстановка была в его пользу.

История этих крейсеров и этих морских баталий, во многом довершила формирование устойчивого мнения, что итальянцы очень плохие вояки и если что и умеют, так это убегать. И то, как показывает битва у мыса Матапан, даже с бегством возникают проблемы.



Тяжелые крейсера типа "Зара" в походе.



Британский линкор "Уорспайт" в битве у мыса Пунто-Стило.



Тяжелый крейсер "Зара" прикрывает отход итальянских линкоров в битве у мыса Пунто-Стило.



Тяжелый крейсер "Пола" в битве у мыса Пунто-Стило.



Авианосц "Игл" и крейсер "Глостер" в бою у мыса Пунто-Стило.



Авианосец "Формидабл" в битве у мыса Матапан.



Британские торпедоносцы с авианосца "Фомидабл" атакуют линкор "Виторио Венетто".



Итальянский тяжелый крейсер "Пола" отбивает атаку британских торпедоносцев. Одно единственное торпедное попадание окажется для него роковым, как для двух других его систершипов.



Британские линкоры расстреливают с минимальной дистанции застигнутые врасплох итальянские тяжелые крейсера "Зара" и "Фиуме".