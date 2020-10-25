 

Экзитпол: Кличко и Попов оказались в лидерах на выборах в Киеве

25.10.2020, 21:48, Новости дня

Действующий мэр украинской столицы Виталий Кличко и бывший глава города, кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Попов оказались в лидерах на местных выборах и продолжат борьбу за кресло градоначальника во втором туре, информирует телеканал «Украина 24».

Согласно приведенной информации, Кличко получил 45,93%, Попов – 9,62%. Остальные кандидаты набрали меньшее количество голосов, передает ТАСС.

Отмечается, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес одержал в первом туре победу на выборах главы города с результатом 57,9%. На втором месте находится кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Фельдман. Он набрал 12,12% голосов избирателей.

Также сообщается, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов не смог одержать победу на выборах градоначальника в первом туре и получил 34,4% поддержки избирателей. Во втором туре выборов мэра Одессы конкурентом Труханова станет кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик, который получил 17,93% голосов избирателей.

Полиция зафиксировала 1 тыс. 623 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. По 18 фактам возбуждены уголовные производства. Больше всего заявлений о нарушениях поступили в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В воскресенье на Украине проходит голосование в органы местного самоуправления. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях этой избирательной кампании.



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