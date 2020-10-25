 

Армении обвинила Баку в отсутствии желания прекратить огонь в Карабахе

25.10.2020, 21:48, Новости дня

У Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, выразил мнение в воскресенье представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В течение дня и вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз заявлял, что он якобы готов прекратить военные действия. Все эти уклончивые заявления, призванные сбросить с себя ответственность, показывают, что у Азербайджана нет желания прекратить огонь и достичь мира. Это означает, что они продолжат боевые действия, следовательно, продолжается война за наше существование», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. 

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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