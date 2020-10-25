Протестующие напали на Центральное РУВД Минска

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25.10.2020, 21:48, Новости дня

Участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики, сообщил начальник минской милиции Иван Кубраков.

«Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила», – сказал Кубраков, выступление которого транслирует в Telegram агентство БелТА.

По его словам, в результате этих действий правоохранителям удалось не позволить сторонникам оппозиции взять под контроль центр Минска. «Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах. Всего задержаны около 120 человек», – констатировал глава минской милиции.

Кубраков также сообщил, что при пресечении противоправной деятельности протестующих пострадали двое сотрудников МВД Белоруссии.

Ранее сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде на несанкционированной акции протеста и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, стало известно, что столичные правоохранители на улице Орловской, где проходит массовая несанкционированная акция протеста, применили около десяти светошумовых гранат.

Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции. 



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