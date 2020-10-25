 

На выборах мэра Одессы побеждает Труханов, второй тур будет – экзит-полл студии Шустера

25.10.2020, 21:40, Новости дня

На выборах мэра Одессы больше всего голосов набрал действующий глава города Геннадий Труханов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала “Украина 24”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Труханов, представляющий политсилу “Доверяй делам”, получил 34,4% голосов.

На втором месте с 17,93% – кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Николай Скорык. Эти два кандидаты могут попасть во второй тур.

В пятерку лидеров вошли также Олег Филимонов от “Слуги народа” (13,75%), Петр Обухов от “Европейской солидарности” (12,52%) и Сергей Кивалов от “Украинской морской партии Сергея Кивалова” (5,44%).

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы, голосование завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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