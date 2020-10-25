В Кривом Роге больше всего голосов на выборах в горсовет набрала партия “Слуга народа” – экзит-полл Фонда “Украинская политика”

25.10.2020, 21:40, Новости дня

По данным, полученным по результатам опроса 16 953 избирателей в Кривом Роге, партия “Слуга народа” набирает больше всего голосов – 35% криворожан выбрали ее представителей в горсовет, сообщает сайт Фонда “Украинская политика”, по заказу которого был проведен экзит-полл.

На втором месте – Блок Вилкула, который получил 33%. Пятипроцентный барьер преодолевает также “Оппозиционная платформа – За жизнь” с 12% голосов.

Инфографика: uapolicy.org

На выборах мэра 44% избирателей отдали голоса за действующего мэра Юрия Вилкула, 33% – за Дмитрия Шевчика, который баллотируется от “Слуги народа”. Кто станет городским головой – будет решено во втором туре, который пройдет 15 ноября.

Инфографика: uapolicy.org

Опрос проводился на выходе из избирательных участков по Венской методике, отмечают в Фонде.