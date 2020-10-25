 

Мэром Мариуполя снова избрали Бойченко – экзит-полл “Рейтинга”

25.10.2020, 21:40, Новости дня

Мэра Мариуполя Донецкой области 25 октября избрали в первом туре местных выборов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

68,1% респондентов сообщили, что поддержали на выборах действующего мэра Вадима Бойченко.

В тройку лидеров попали также представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Владимир Клименко (22,8%) и самовыдвиженец Лидия Мугли (4,4%).

Всего было пять кандидатов.

2,4% избирателей во время экзит-полла отказались отвечать или сообщили, что испортили бюллетень.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди 10 402 респондентов на 100 избирательных участках Киева. Погрешность выборки не превышает 1%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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