 

В Харьковский горсовет прошли шесть партий – экзит-полл Шустера

25.10.2020, 21:40, Новости дня

Пятипроцентный барьер для попадания в городской совет Харькова преодолели шесть партий. Об этом свидетельствую данные экзит-полла студии Савика Шустера.

Победители местных выборов в Харькове расположились в следующем порядке:

1. “Блок Кернеса – Успешный Харков!” – 39.52%
2. “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 16.99%
3. “Слуга народа” – 12.39%
4. “Европейская солидарность” – 9.17%
5. “Партия Шария” – 6.41%
6. “Блок Светличной – Вместе!” – 5.42%

Инфографика предоставлена пресс-службой студии Савика Шустера

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Представители студии в количестве 1500 человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования “лицом-к-лицу” на выходах из избирательных участков. 

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы “Ночь выборов с Савиком Шустером” на телеканале “Украина 24”.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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