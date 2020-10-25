Неожиданное предложение от Пашиняна, штрафы за несоблюдение православного поста, поддельная Воркута и новый флаг Японии от «Студии Артемия Лебедева» в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

25.10.2020, 21:37, Разное

Неделя выдалась стабильной в том плане, что темы, актуальные в прошедшие 7 дней, остались таковыми. Не будем долго разглагольствовать и перейдем к делу.

Белоруссия/Беларусь

Батька продолжает бороться с протестами. Так, он принял решение участникам митингов поднять пенсионный возраст, а инвалидов лишить инвалидности. Досталось и астрологу, предсказавшему скорый уход Лукашенко. Его уволили. В ходе обыска дома Степана Путило найдены краденые иконы, детская порнография, наркотики и нацистская символика. Вот же мразь этот Путило, нет других слов. В общем, надежды на стабилизацию в стране есть, особенно после российского кредита, который Минск планирует возвращать цифровыми рублями.

Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает звонить во все колокола. Он уже обратился к ЕС, пообещав легализовать однополые браки в случае международного признания Карабаха армянским, и к России с предложением о призыве россиян в ВС Армении. России же премьер предлагает 12 баллов на «Евровидении».

Была попытка решить конфликт мирным путём, но отправленный в Карабах голубь мира сбил турецкий F-16.

Выборы в США

Кто-то очень хочет помешать нашему другу Дональду снова выиграть. Вот даже YouTube стал массово удалять ролики с поросёнком, предсказавшим победу Трампа на выборах. Поскольку судебная система в Штатах несовершенна, то и наказать хостинг не получится, как сделал у нас Таганский суд Москвы, обязавший Google выводить в рекомендации Youtube «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым. В случае поражения Трампа всё будет для него не настолько печально. Его уже ждут в качестве эксперта на политических ток-шоу на телеканале «Россия-1».

Наши недруги

Наши недруги не дремлют. Снова прославилась Латвия. В этом русофобском государстве посчитали недостаточно русофобскими учебники по истории и решили их сжечь. Что говорить о моральных ценностях Запада, если уже даже Папа Римский благословил сексуальные меньшинства. Поскольку его действия противоречат российской конституции, СК завёл на понтифика уголовное дело. Официально в России запретили и символику НАТО из-за пропаганды АУЕ.

Настолько топорная западная пропаганда отпугивает даже жителей Запада. Внучка европейского министра отреклась от семьи, посмотрев мультфильм «Маша и Медведь». Мы тоже ответим на это всё по-нашему, по-русски на зло добротой. «Роскосмос» за 51 млрд рублей установит на Луне памятник советскому солдату.

Вторая волна

Приятно, что в стране распространением коронавируса решили бороться со всей серьёзностью. В авангарде идёт, как и полагается, наша любимая столица. Для борьбы с коронавирусом в московском метро появятся православные вагоны. Московских пенсионеров, нарушивших режим самоизоляции, отправят на уборку улиц. На удалёнку перешёл и наш автогигант АвтоВАЗ. Самой действенной мерой станут штрафы за отсутствие антител к COVID-19 для нежелающих прививаться. Также Вооружённым силам разрешат сбивать гражданские самолёты за нарушение масочного режима.

Блогеры

Две ведущих блогера страны по-разному прославились на прошедшей неделе. Если Артемий Лебедев сделал редизайн флага Японии, то Илья Варламов очернял Воркуту в фоторедакторе.

Законы

Госдума не боится коронавируса или боится, но работает. Принимает законы. Радикальное предложение внёс лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он предложил вспомнить старого доброго Сталина и отобрать паспорта у сельских жителей. Также в нашей стране будут штрафовать за несоблюдение православного поста. Сами же штрафы будут постоянно индексировать. В стране введут обязательную регистрацию и налог на Wi-Fi роутеры. Для стимуляции к поиску высокооплачиваемых рабочих мест граждан тоже обложат налогом на безденежье. Тех, кто такую работу не найдёт, занесут в федеральный реестр нищебродов.

На этом завершаем наш еженедельный дайджест. Ждём в вас в следующее воскресенье. Надеемся, доживём до него. Главное, берегите себя и не зависайте в TikTok, иначе рискуете родить ребёночка дебилом, как получилось у одной мамаши.