Мнение: Пермская катастрофа, экспорт леса из России и вымирание слонов

25.10.2020, 21:25, Разное

1. Палеоклиматологи давно уже доказали, что нынешнее глобальное потепление – далеко не самый тёплый период в истории человечества, и тем более в истории Земли. Но даже если предположить, что оно приведёт к катастрофе, нас всё равно должна греть мысль, что бывали катастрофы и похуже, которые переплюнуть не получится, как бы человечество не старалось:

https://lenta.ru/news/2020/10/22/global/

Ученые Центра изучения океана имени Гельмгольца в Германии раскрыли подробную картину самой страшной глобальной катастрофы, уничтожившей почти всю жизнь на Земле 252 миллиона лет назад, на границе между пермским и триасовым периодом. В результате глобального вымирания из-за вулканической активности в Сибири вымерли три четверти сухопутных и 95 морских видов животных. <…>

Оказалось, что обширные излияния магмы в Сибири высвободили огромное количество парникового газа. Его накопление в атмосфере длилось несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана. Резкие изменения в процессе химического выветривания на суше повлияли на продуктивность и круговорот питательных веществ в океане, вызвав разрастание мертвых зон, лишенных кислорода. Воздействие нескольких факторов одновременно уничтожило самые разные группы животных.

К счастью, такой сценарий практически невозможен в настоящее время. Сжигание человеком всего ископаемого топлива на Земле не приведет к такому же росту углекислого газа в атмосфере, как в конце пермского периода. Однако обеспокоенность вызывает то, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время массового вымирания.

2. Кому и сколько Россия экспортирует леса:

https://lenta.ru/news/2020/10/21/forest/

Китай закупает 42 процента всех российских лесоматериалов, которые отправляются на экспорт. Такую статистику привела вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Еще 6,5 процента берет Финляндия, далее идут Япония (5,8 процента) и Узбекистан (5,4 процента). В общей сложности в 2019 году из России вывезли 50 миллионов кубометров лесоматериалов, или 41,2 миллиона тонн. Таким образом, Китай закупил 21 миллион кубометров. В денежном выражении экспорт принес стране восемь миллиардов долларов.

Однако, как указала Абрамченко, 85 процентов поставок составляет продукт с низкой добавленной стоимостью. Речь идет о необработанной древесине (кругляк), распиленной или же идущей на дрова. По словам вице-премьера, вывоз российского леса в последние годы увеличивается. Еще в 2014 году он составлял только 34 миллиона тонн.

8 миллиардов долларов – это примерно треть от общего объёма сельскохозяйственного экспорта (лес в аграрную продукцию официально не входит, хотя по сути её является). Аграрный экспорт сейчас быстро растёт, и как ожидается, к 2024 году вырастет почти в 2 раза, до 45 миллиардов долларов:

https://www.gazeta.ru/business/2019/10/07/12742147.shtml

Если объёмы экспорта леса вырастут за 5 лет на те же 20%, что и за предыдущие 5 лет, то в общей сложности дерево и аграрка будут давать нам 55 миллиардов долларов в год. То есть, 13% от всего российского экспорта или же 21% в сопоставлении с объёмом топливно-минерального экспорта. Но это если сравнивать с цифрами за 2019 год, когда цены на нефть ещё не упали:

https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/vneshnyaya-torgovlya-rossii-v-2019-godu/

Где-нибудь в 2030-е годы, при сохранении нынешних тенденций, вполне может оказаться, что аграрно-лесной экспорт России будет сопоставим по своему значению с экспортом нефти и газа.

3. Берег Слоновой Кости может лишиться живых слонов:

https://nplus1.ru/news/2020/10/20/ivory-coast-without-ivory

В западноафриканском государстве Кот-д’Ивуар (бывшая Республика Берег Слоновой Кости) сегодня обитает всего 225 лесных слонов. Для сравнения, в 1994 году их было более 1600, а в 1980 — около трех тысяч. Основной причиной сокращения численности ученые называют преобразование лесов, в том числе охраняемых, в сельхозугодья. Как отмечается в статье для журнала PLoS One, без решительных мер по защите природы Кот-д’Ивуар лишится лесных слонов уже в ближайшие годы.

Полтора века назад Кот-д’Ивуар был домом для крупнейшей популяции слонов в Западной Африке. Неудивительно, с французского название страны буквально переводится как «берег слоновой кости» (страна до конца 80 годов прошлого века на русском языке так и называлась: Республика Берег Слоновой Кости). Однако на протяжении XX века численность ивуарийских слонов резко сократилась из-за охоты и уничтожения мест обитания. Уже к 1980 годам в стране осталось менее двух тысяч саванных (Loxodonta africana) и чуть более трех тысяч лесных слонов (L. cyclotis).

Сохранение лесных слонов чрезвычайно важно с точки зрения экологии. Согласно недавнему исследованию, эти гиганты помогают тропическим лесам накапливать углерод. Если слонов истребить, то в атмосферу выделится огромное количество дополнительных парниковых газов.

Сокращение лесов в развивающихся странах является серьёзной проблемой для экологии и имеет уже прямо сейчас куда более серьёзные последствия, чем пресловутое глобальное потепление. Население в Африке и в Южной Азии быстро растёт, поэтому леса там неизбежно вырубаются под посевы. Но даже если там вырубят вообще всё, кроме самых труднодоступных лесов в горах, этого едва ли хватит на прокорм 4-5 миллиардов человек, которые будут вскоре населять эти регионы.

В Китае с лесами и сельским хозяйством дела обстоят получше, однако там сейчас быстро растёт уровень жизни и потребления, из-за чего собственных ресурсов китайцам также заведомо не хватит.

В совокупности это означает, что человечество будет всё больше и больше нуждаться в российском зерне и в российском лесе.