 

У премьер-министра Болгарии обнаружили коронавирус

25.10.2020, 21:08, Новости дня

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его ПЦР-тест на коронавирус нового типа показал положительный результат.

«Несмотря на то что санитарные власти официально отменили для меня карантин, еще в пятницу отменил все встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух тестов с сегодняшнего дня у меня положительный на COVID-19», – написал Борисов в своем Facebook.

Он добавил, что чувствует общее недомогание, и на данный момент по усмотрению врачей остается на домашнем лечении.

Тем временем за минувшие сутки в России зафиксировано 16 тыс. 710 случаев коронавируса, что на 189 больше, чем сутками ранее. Общее число выявленных случаев в стране достигло 1 млн 513 тыс. 877.



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