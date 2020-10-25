Правозащитница рассказала о нехватке у Сафронова теплой одежды в СИЗО

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25.10.2020, 21:08, Новости дня

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов испытывает в СИЗО «Лефортово» проблемы с теплой одеждой, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«В «Лефортово» продолжаются проблемы со складом – никак оттуда не могут отдать вещи сидельцам. В результате Сафронов ходит гулять в летней куртке, летней обуви и  без шапки. Хорошо он спортом на прогулке занимается, так что пока терпимо», – передает сообщение правозащитницы ТАСС.

По ее словам, в СИЗО Сафронов занял себя чтением книг, взяв в библиотеке «Время Березовского» и романы Виктора Пелевина. Также раз в неделю ему приносят письма.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.



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