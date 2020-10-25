 

На «всенародном опросе» Зеленского в Украине позволяют голосовать несколько раз

25.10.2020, 21:05, Разное

…и оставлять бюллетени себе.

На выходе из избирательных участков в Украине всем желающим поучаствовать во «всенародном опросе», инициированным президентом Владимиром Зеленским, позволяют голосовать несколько раз и оставлять бюллетени себе «на память». Об этом сообщает общественная организация «Честно», контролирующая выборный процесс.

Волонтеры выдают всем желающим бюллетени — это обычные листы А4, на которых напечатаны вопросы. Избиратели заполняют их и бросают в картонную коробку. Наблюдатели организации «Честно» сообщили, что эти урны никак не опечатаны. В Хмельницком блогер Андрей Попик выложил видео, на котором он заполняет и бросает в урну сразу семь бюллетеней.

Владимир Зеленский иницировал «всенародный опрос» на своем Youtube-канале за 12 дней до местных выборов. Он спросил у жителей Украины, что они думают о

  • пожизненном заключении для коррупционеров;

  • создании свободной экономической зоны в Донбассе;

  • сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300;

  • легализации медицинского каннабиса;

  • вынесении на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

  • Всеукраинский опрос организовали в форме экзит-пола за пределами избирательных участков. Граждане, захотевшие поучаствовать в опросе, должны на каждый из вопросов ответить «да» или «нет».

    В офисе президента заявили, что опрос не является конституционным референдумом, поэтому не будет иметь прямых юридических последствий — он, по словам президента, проводится затем, чтобы выяснить общественное мнение по этим вопросам. Финансирование осуществляет партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Для проведения опроса был заключен договор с одной из социологических компаний.

    В МВД Украины сообщили, что к 13:00 зафиксировали 1623 заявлений о нарушении на региональных выборах и завели 18 уголовных и 30 административных дел.

    В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы — жители страны избирают состав 22 областных совета из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 районных советов и советы почти полутора тысяч объединенных территориальных общин. Также избираются мэры городов, сельские и поселковые главы.

    Это третья общенациональная избирательная кампания за последние полтора года. В апреле 2019 года в Украине прошли президентские выборы, на которых победил Владимир Зеленский, а в июле — досрочные выборы в Верховную раду.

    Источник: Новая газета



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