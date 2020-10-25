 

Марка Renault в сентябре увеличила продажи в России

25.10.2020, 21:00, Новости дня

Французский автомобильный гигант Renault увеличил количество продаж своих автомобилей на российском рынке в сентябре.

В частности, в первый месяц осени местные представительства бренда сумели реализовать порядка 14 тысяч новых машин, что на 5% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Кроме того, аналитики подсчитали, что за период с января по сентябрь 2020 года на рынке РФ продали более 88 тысяч автомобилей компании Renault. Этот результат на 14% уступает тем объемам, которые достигли в прошлом году.

Наибольшим спросом у отечественных автолюбителей пользуется бюджетная модель седана Renault Logan. В прошлом месяце около 3,8 тысяч клиентов приобрели автомобиль, что на 22% больше, чем в прошлом году приходилось на данный седан.



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