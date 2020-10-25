 

Зарядное устройство Apple MagSafe для iPhone 12 оказалось слишком медленным

25.10.2020, 21:00, Новости дня

Насколько зарядка мощностью 15 Вт медленнее аналогичного устройства на 20 Вт? Оказывается, вдвое!

В сети появились жалобы пользователей и экспертов, протестировавших зарядное устройство Apple MagSafe (15 Вт). Все как один сетуют на слишком медленную работу. Телефон приходится держать подключенным к проводу слишком долго.

Скорость оказалась немного выше, чем в беспроводном устройстве на 7,5 Вт. Но было бы странно, если бы тесты показали другой результат, говорят специалисты. Напомним, что данные устройства предназначены для зарядки новых смартфонов iPhone 12, которые «яблочная» компания решила продавать без штатной зарядки. Поначалу эксперты предполагали, что за отдельную плату пользователи смогут получить высококачественные зарядные устройства. Но оказалось, что это не совсем так.



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