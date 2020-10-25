Ученые из Израиля заявляют, что отыскали гвозди с распятия Христа

25.10.2020, 21:00, Новости дня

Ученые, проводившие исследования на территории Иерусалима, утверждают, что им удалось обнаружить гвозди двухтысячелетней давности. По их мнению, с большой вероятностью именно они были использованы при распятии Иисуса Христа.

К такому выводу специалисты пришли в результате сравнения самих гвоздей с оставшимися на них следами с теми материалами, которые считаются артефактами самого распятия.

Гвозди найдены во время раскопок гробницы первосвященника, который, как считается, причастен к осуждению и распятию Христа. Несмотря на почти полную уверенность ученых в аутентичности своей находки, они все же уточняют, что доказать на сто процентов, что именно эти гвозди были использованы во время распятия Иисуса, невозможно.