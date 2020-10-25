 

Базовая версия Huawei Mate 40 оказалась без беспроводной зарядки

25.10.2020, 20:53, Разное

Базовая версия смартфона Huawei Mate 40 оказалась без беспроводной зарядки. Эксперты цифрового рынка усомнились в правильности такого решения из-за высокой стоимости телефона.
Флагманская версия Huawei Mate 40 поступит в продажу по цене 900 евро (около 81 тыс. рублей), что накладывает ряд ожиданий от потенциальных покупателей. В свою очередь, в китайской компании решили не только изменить начинку устройства, но и существенно урезать его возможности. Главным недочётом эксперты называют отсутствие беспроводной зарядки, хотя она имеется в более дорогой версии Pro. Подобное выглядит странно, если учитывать и менее производительные характеристики, среди которых 8 Гб ОЗУ и всего 128 Гб собственной памяти.

Вторым существенным недочётом Huawei Mate 40 аналитики называют отсутствие защиты IP68. Версия с приставкой Pro обладает таковой, а вот базовая комплектация поставляется только с IP53, что также вызвало ряд вопросов у обозревателей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Последний концерт Легкоступовой был сорван низкими продажами билетов

05.07 / Назвали самых «горячих» российских звезд в бикини

15.10 / Жена Петросяна Брухунова спровоцировала слухи о второй беременности

07.07 / Исследователи смогли расшифровать предсказания «Книги вечности»

30.08 / “Заходите к нам”: Анна Седокова возмутила подписчиков откровенной демонстрацией бюста

11.08 / Мнение: У наших женщин – потасканные и глупые лица

07.10 / Андрей Григорьев-Апполонов признался в сексе втроем

21.09 / Равшана Куркова, Ирина Старшенбаум и другие звезды на открытии бутика Chanel в ГУМе

12.10 / Мнение: Бес оружия

20.07 / Мнение: Дайте мне гарантии и я вернусь в Россию!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска