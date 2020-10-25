Базовая версия Huawei Mate 40 оказалась без беспроводной зарядки

25.10.2020, 20:53, Разное

Базовая версия смартфона Huawei Mate 40 оказалась без беспроводной зарядки. Эксперты цифрового рынка усомнились в правильности такого решения из-за высокой стоимости телефона.

Флагманская версия Huawei Mate 40 поступит в продажу по цене 900 евро (около 81 тыс. рублей), что накладывает ряд ожиданий от потенциальных покупателей. В свою очередь, в китайской компании решили не только изменить начинку устройства, но и существенно урезать его возможности. Главным недочётом эксперты называют отсутствие беспроводной зарядки, хотя она имеется в более дорогой версии Pro. Подобное выглядит странно, если учитывать и менее производительные характеристики, среди которых 8 Гб ОЗУ и всего 128 Гб собственной памяти.

Вторым существенным недочётом Huawei Mate 40 аналитики называют отсутствие защиты IP68. Версия с приставкой Pro обладает таковой, а вот базовая комплектация поставляется только с IP53, что также вызвало ряд вопросов у обозревателей.