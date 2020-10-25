 

“Любимый фильм”: Настя Ивлеева продемонстрировала “грязные танцы” в стиле Фрэнсис Хаусман

25.10.2020, 20:53, Разное

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram оригинальное видео, на котором продемонстрировала изящную пародию на танец из культового кинофильма “Грязные танцы”. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы от подписчиков.
Стоит отметить, что хозяйка микроблога постаралась максимально приблизиться к образу, исполненному актрисой Дженнифер Грей в упомянутой киноленте. Так, Ивлеева, подобно героине, облачилась в белую рубашку с перевязью под бюстом и укороченные узкие джинсы. Даже стиль прически инстадивы оказался весьма схож на присущий её “прототипу”, однако, в отличие от киноварианта, волосы ведущей были все же прямыми, а не кудрявыми. Сам же опубликованный ролик стал неким миксом видео, снятого самой Настей Ивлеевой, и кадров фильма, демонстрирующих музыкально-танцевальный диалог киногероев. Задекларировав таким образом свое пристрастие в области кино, красотка, тем не менее, поинтересовалась у подписчиков: “Какой ваш любимый фильм?”.

В ответ фолловеры, по сути проигнорировав заданный им вопрос, принялись наперебой хвалить Настю Ивлееву за пластику и грациозность, не уступающую, по их мнению, красотке из фильма. Немалая часть поклонников, к слову, выразили сожаление, что компанию их любимице в видеоролике не составил её супруг, рэп-исполнитель Элджей. Единственным неутешительным фактом стало то, что в своих эмоциональных комментариях некоторые подписчики порой не стеснялись употреблять ненормативную лексику. За несколько часов оригинальный ролик просмотрели более полутора миллионов посетителей микроблога.



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