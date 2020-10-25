Умер самый пожилой человек в Британии

25.10.2020, 20:48, Новости дня

Скончался самый пожилой человек в Великобритании – родившаяся в 1908 году Джоан Хоккард, которой было 112 лет, сообщил телеканал Sky News.

По словам племянника Хоккард, 74-летнего Пола Рейнольдса, женщина скончалась в своем доме в городе Пул в английском графстве Дорсет. Рейнольдс отметил, что его тетя, которая родилась в период правления короля Эдуарда VII и пережила две мировые войны, была из «довольно обеспеченной семьи», передает РИА «Новости».

Уточняется, что Хоккард была «волевой», очень гостеприимным и преданным человеком, она «всегда стремилась жить полной жизнью», любила есть масло и сливки, не верила в диеты. В годы Второй мировой войны Хоккард водила машины скорой помощи в Лондоне. Племянник Хоккард подчеркнул, что никакого секрета долголетия у его тети не было. «Я полагаю, что у нее просто были хорошие гены», – сказал он.

По информации телеканала, теперь титул самого старого живущего человека в Британии перешел к 111-летней Лилиан Прист.