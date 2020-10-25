Турция назвала безосновательным заявление Греции о сейсморазведке в Средиземном море

25.10.2020, 20:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Турции назвало в воскресенье безосновательным заявление МИД Греции о сейсморазведке, которую проводит турецкое судно Oruc Reis.

«Министерство иностранных дел Греции сегодня опубликовало безосновательное заявление, в котором говорится, что сейсмические исследования нашей страны на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье проводятся на греческом континентальном шельфе. Участок, где Oruc Reis проводит сейсмические исследования, находится в пределах континентального шельфа, который определяется на основе международного права, а также зарегистрирован в ООН. Положение дел было вновь объяснено послу Греции в Анкаре 23 октября 2020 года», – передает ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

При этом отмечается, что в Анкаре также ожидают, что «Греция перестанет создавать искусственные причины и предпосылки для того, чтобы не вступать в диалог» с Турцией.

Ранее сообщалось, что Турция продлила сейсморазведку в Восточном Средиземноморье к югу от греческого острова Кастелоризо до 4 ноября.

В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому турецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

Кроме того, объявила Турция, судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо.

Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.