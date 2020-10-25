 

«Папа даже не позвонил» – Личное мнение

25.10.2020, 20:25, Разное

Когда случилась трагедия с Софией Конкиной в фитнес-клубе, я написала, что нужно беречь родителей.

Беречь себя, потому что ваша смерть — приговор и для ваших родителей. Гибель детей — самое большое горе для стариков.


Фото: Соцсети

«Я лежал с разломанным пополам позвоночником, а папа даже не позвонил».

Это заявление сделал сын Владимира Конкина. Ярослав рассказал, что давно обижен на своего отца.

Звезда в доме всегда был сам Конкин. Дети были на отшибе, на них мало кто обращал внимание.

Даже покойная София говорила, что получала от отца мало внимания. А сын Ярослав так вообще рассказывает ужасные вещи:

«Я попал в жесткую аварию. Лежал с разломанным пополам позвоночником. Мне врачи сказали, что я не встану и не пойду.

Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать… А ведь у меня трое детей, у меня жена на иждивении. Я это запомнил на всю жизнь».

Теперь для меня всё вообще очевидно. Если родители клали болт на Софию, то и она не слишком-то заботилась о себе.

Логичный патерн: на тебя плюют самые близкие, ты привыкаешь к этому, считая нормой, что ты не особо-то и важна.

Дети «звёздных» родителей часто разрушают себя. Спиваются, наркоманят, кончают жизнь, связавшись с отбросами. Не берегут себя, не ценят, по привычке считая, что они неважны.

В смерти таких детей я считаю виноватыми их родителей. Это они всё сделали, чтобы ребёнок себя разрушил.

Источник: Лена Миро



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