Луна затмила Солнце на снимке NASA и испортила оборудование

25.10.2020, 20:17, Разное

Луна затмила собой Солнце на снимке NASA и испортила работу оборудования обсерватории солнечной динамики. В течение 50 минут космическое агентство не получало спутанные данные из-за естественного спутника Земли.

Обсерватория солнечной динамики NASA последние 10 лет непрерывно фотографирует поверхность Солнца каждые 0,75 секунды и отправляет полученные кадры на Землю для анализа. Это продолжалось вплоть до 16 октября, когда в кадр попала Луна. Почти час она на 44% закрывала звезду, и в тень спутника попали два навигационных датчика. Из-за этого оборудование начало отправлять неправильные данные.

В NASA отметили, что как только спутник перестал преграждать объектив обсерватории, её работа возобновилась в штатном режиме. Видео, созданное из нескольких снимков, сотрудники космического агентства опубликовали на официальной странице в социальной сети Twitter.