 

Луна затмила Солнце на снимке NASA и испортила оборудование

25.10.2020, 20:17, Разное

Луна затмила собой Солнце на снимке NASA и испортила работу оборудования обсерватории солнечной динамики. В течение 50 минут космическое агентство не получало спутанные данные из-за естественного спутника Земли.
Обсерватория солнечной динамики NASA последние 10 лет непрерывно фотографирует поверхность Солнца каждые 0,75 секунды и отправляет полученные кадры на Землю для анализа. Это продолжалось вплоть до 16 октября, когда в кадр попала Луна. Почти час она на 44% закрывала звезду, и в тень спутника попали два навигационных датчика. Из-за этого оборудование начало отправлять неправильные данные.

В NASA отметили, что как только спутник перестал преграждать объектив обсерватории, её работа возобновилась в штатном режиме. Видео, созданное из нескольких снимков, сотрудники космического агентства опубликовали на официальной странице в социальной сети Twitter.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Ведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Эрнстом

06.07 / Учёные: Чёрная малина лечит кожную аллергию

09.10 / Медики назвали овощ, который нельзя совмещать с бананами

29.06 / Доктор Мясников предостерег от ограничений на количество никотина в электронных сигаретах

15.10 / Скандалы: Российский госдолг обновляет высоту

15.07 / Футболиста “Ахмата” поймали пьяным за рулем

01.09 / Жена рэпера ST пережила трагедию во время первой беременности

19.07 / Мнение: Инвестиции в основной капитал, недовольство удалённой работой и повышение стипендий до МРОТ

07.10 / Мнение: Как писалась Мона Лиза, актуальные интеллектуалы и фастфудная булка

01.08 / В Ленобласти возле кладбища нашли труп мужчины в подгузнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска