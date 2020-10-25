Мнение: Тест №21. Психоалхимия. Разморозка
25.10.2020, 20:15, Разное
Начинается продажа мест на тест № 21.
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Тема теста “Рефлексия и речь”.
Про тему тестирования можно немного прочитать вот в этом посте и по ссылке из него.
И кое-что я сейчас расскажу.
Материалами для теста будут два новых эпилога к 16-му сезону ФС “Разморозка”.
Второй и третий. Первый мы разбирали здесь.
В конфликтной острой ситуации столкнутся КСЖ, его бывшая жена Диана, ее друг и враг КСЖ Казанова и Нино, жена Казановы. Трое из этих героев нерыбы, поэтому диалоги их можно назвать рыбацкими. Причем это будут не только любовные диалоги, но и сопернические и даже вражеские, и дружеские тоже, разные. У всех героев между собой напряженные связи.
В заданиях теста будут варианты диалогов, из которых нужно будет выбрать лучший.
Будут задания с графиками быстрого роста СЗ и надо будет определить по графикам переломные моменты.
Будут задания с примерами рефлексии героев и вопросами о ней.
Главное, чему нужно будет научиться, проходя этот тест, это отделять часть рефлексии, которая может быть речью, которую можно озвучить для другого. А потом научиться эту часть правильно оформлять.
После теста я озвучу основные принципы, которыми нужно руководствоваться, когда вы превращаете свою рефлексию в речь, то есть выражаете свои чувства, желания и мысли другому человеку. Тем, кто попробует практически отделять одно от другого на тесте, интегрировать эти принципы будет намного легче.
Между рефлексией и речью должна стоять система очистки и трансформации, которая отличает взрослую личность от инфантильной.
Вот эта система и есть фундамент для формирования хороших границ. Одного этого фундамента уже достаточно, чтобы выглядеть в общении не рыбой, а нерыбой.
Кроме двух эпилогов участники увидят на тесте еще кое-что особенное. Но пусть пока это будет секретом и станет сюрпризом.
Как настроение перед тестом, друзья?
Источник: Эволюция
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