Премьер Пакистана обвинил Макрона в «нападках на ислам»

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25.10.2020, 20:08, Новости дня

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «нападках на ислам» и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммада.

«Очень жаль, что он предпочел поощрять исламофобию, нападая на ислам вместо террористов, которые осуществляют насилие, будь то мусульмане, белые расисты или нацисты. К сожалению, президент Макрон выбрал намеренно провоцировать мусульман, включая своих собственных граждан», – передает РИА «Новости» его сообщение.

Премьер Пакистана также обвинил французского президента в поощрении публикации карикатур на пророка Мухаммада и ислам в целом, добавив, что Макрон оскорбил чувства миллионов мусульман по всему миру.

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.



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