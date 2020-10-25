Мнение: Инфантилизм как основа нацизма

25.10.2020, 19:55, Разное

Продолжая тему “инородцев” (которая неожиданно хорошо “зашла”) – вытащу из трехсот с лишним комментов один, наиболее полемичный. Но для начала напомню мой основной тезис, который я отстаиваю уже достаточно давно и не только в том посте – что идея винить во всех бедах Русскаго Народа (тм) инородцев, евреев, масонов, китайцев и прочих пришельцев с Альфа Центавра (большим поклонником этой идеи был, кстати, покойный Крылов) – не только глупая и пошлая, но и прежде всего крайне унизительная для самого русского народа, который таким образом превращается из субъекта истории в ее объект, в некоего “Большого Терпилу”, с которым крайне немногочисленные “малые народы” постоянно делали буквально что хотели, а он лишь “терпел и страдал”.

Такая точка зрения – еще и крайне инфантильная по своей сути, поскольку позиция “большого терпилы”, конечно же, детская: ребенок ведь тоже во всем зависим от родителей и вообще взрослых, он не может постоять за себя и не может даже себя прокормить, единственное, что он может – это ныть, плакать и орать. Тем не менее (или, точнее, ИМЕННО ПОЭТОМУ) самая инфантильная точка зрения и является самой популярной в крайне инфантильном постсовковом обществе (ведь одной из основных задач Соввласти, собственно, и была постоянная и всемерная инфантилизация общества). Люди никак не могут хоть на миг отказаться от крайне милой их сердцу идеи всесилия Страшных Евреев (тм) – в том числе и потому, что такая точка зрения заодно ведь и снимает всякую ответственность с самого Русскага Народа (тм). “Это не я, меня заставили!” – и вся недолга. Это ведь так удобно – проклинать ИХ за СВОИ преступления.

Но есть и другая точка зрения – обратная. Она как раз и изложена в том комменте, что я вытаскиваю. Там наоборот – ГОРДОСТЬ со стороны Страшного Еврея (тм) за то, как круто умели ОВЛАДЕТЬ его соплеменники всем этим – многократно превосходящим числом и к тому ж вооруженным! – Русским Народом. И чем? Одной лишь силой слова.



“Из книги “Еврейские корни большевистской революции” Жака Корню

Несколько корреспондентов американских, французских и английских газет были задержаны в поезде буйствующей толпой солдат и матросов. 18 год, народ четыре года воевал, толпа с оружием возвращается с фронта. Люди четыре года гнили в окопах, полны вшей и кровь для них даже меньше чем вода.

15-тысячная толпа озверелых мужиков, у каждого винтовка или наган, задерживает поезд. К поезду выходит Троцкий. Маленького роста еврейчик, в очках и кожаной кепке и без микрофона, которых просто не было, встает на стул и обращается к толпе. Первое чудо – толпа замолкает. Убить оратора можно соплей. Любой здоровый матрос дал бы ему щелчок в лоб и убил бы. Но никому даже в голову такое не приходит. У Троцкого нет никакого телохранителя, он смело выходит к этой толпе, которая может его просто растерзать в секунду, и говорит с этими людьми. После получаса его речи эти люди не только пропускают поезд, они сами, добровольно записываются в Красную армию и идут не только убивать и грабить. что было бы легко и понятно, они идут умирать.

Что такого – спрашивает корреспондент французской газеты, который был свидетелем этого и передал это автору книги. Что такого он мог им сказать? Он не знал русского языка. Но он был потрясен. Что может сказать обычный маленький еврей-аптекарь ( он был в его понимании похож на аптекаря) что он мог сказать озверелой толпе, что толпа за пол часа превратилась в совершенно послушное управляемое объединение. Он был потрясен и ничем другим чем пророческим даром он это объяснить не мог. И таких комиссаров было много. Что они могли сказать людям, что они могли им пообещать. Они находили такие слова. Землячка из этой породы”.

Как ни странно, в этой цитате представлена ровно та картина мира, которую всегда отстаивали крыловы и прочие г-да поклонники Заратустры русские националисты (тм)… только с обратным знаком. Вам поднесли зеркало – любуйтесь.

А какова ж должна быть точка зрения нормального человека? См. выше. “Великие пророки” вели этих людей туда, куда они сами хотели прийти; в этом и была сила “пророков”. “Народ не с нами; народ против нас”, – как очень верно заметил господин Турбин в “Белой Гвардии” товарища Булгакова.