“С Днем Рождения, Тёпа!”: Сергей Лазарев по-братски поздравил Влада Топалова

25.10.2020, 19:53, Разное

Популярный певец Сергей Лазарев разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой поздравил экс-напарника по вокальному дуэту “Smash!!” Влада Топалова с днем рождения. Подписчики солидарно присоединились к поздравлению знаменитости.

В микроблоге Сергей Лазарев опубликовал совместное селфи с именинником, которое сопроводил очень теплой поздравительной тирадой. В ней, в частности, он выразил свою радость от тесной и крепкой дружбы с Владом Топаловым, напомнив, что она является результатом долгих и порой непростых лет, проведенных в совместном общении и творчестве. “Владька! Братик! С Днем Рождения!!! Будь счастлив! Очень тебя люблю и горжусь тобой!” – эмоционально выразил свои чувства Лазарев.

Многочисленные подписчики Сергея Лазарева, в числе которых оказалось немало отечественных звезд шоу-бизнеса, присоединились к поздравлениям хозяина аккаунта. Фолловеры пожелали Владу Топалову всех наилучших благ, а также отметили яркую дружбу обоих исполнителей. За несколько часов публикация набрала более 130 тысяч “лайков”.