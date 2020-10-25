Мнение: Турецкие F-16 на авиабазе Габала

25.10.2020, 19:50, Разное

Еще один снимок турецких F-16 действующих на территори Азербайджана.

Снимок сделан 19 октября на авиабазе Габала. Ранее, армяне заявляли, что после публикации спутниковых снимков авиабазы в Гяндже, турки перегнали свои машина на авиабазу Габала. Тогда они никаких данных не предоставили и их обвиниил во вранье. Тем не менее, спустя примерно 2 недели турецкие машины действительно обнаружились в Габале.

Автор снимка подписал его "6 предположительно турецких F-16 на авиабазе Габала". Тем не менее на снимке видно только 4 машины. Откуда такое разночтение – неясно – возможно, есть и другие снимки, которые не выкладывали.

До середины октября Азербайджан на официальном уровне отрицал наличие турецких F-16 на своей территории https://www.dw.com/ru/baku-i-ankara-otrizajut-tschto-f-16-sbil-armjanskij-samolet/a-55096606, но после публикации в западных СМИ спутниковых снимков от 3 октября с авиабазы в Гяндже, где были зафиксированы F-16, Алиев через некоторое время был вынужден признать их наличие, выдав новую версию, что они там просто стоят, но в боевых действиях не участвуют. Попутно обделалась вся азербайджанская пропаганда, которая несколько дней с упорством достойным лучшего применения пыталась доказать, что на спутниковых снимках авиабазы в Гяндже не F-16., а итальянские М-346. Вот один из примеров "факт чекинга" https://vestikavkaza.ru/news/gruppa-fact-check-karabakh-dokazala-cto-soobsenie-o-tureckih-f-16-v-gandze-fejk.html который был опровергнут заказчиком.

Впрочем, на повестке остается вопрос с подтвержденеим фактов боевого применения, которые несмотря на заявления МО Армении, пока что под вопросом.