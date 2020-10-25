 

Белый дом: Множество санкций против РФ и Ирана ограничивает возможность введения новых

25.10.2020, 19:48, Новости дня

Соединенные Штаты ввели так много санкций против РФ и Ирана, что у вашингтонской администрации практически не осталось возможностей для новых рестрикций против обеих стран, выразил мнение помощник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран, а также других, в том числе Китая и некоторых еще не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования. Это недопустимо», – передает ТАСС его слова.

Советник американского президента добавил, что Вашингтон рассматривает «дополнительные варианты» в связи с этим.

На минувшей неделе дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным. 

После этого Вашингтон ввел санкции против российского федерального государственного предприятия (ФГУП) «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ).

Позднее Американский геофизический союз (AGU) извинился перед учеными Института прикладной физики Российской академии наук, статью которых ранее не приняли к рассмотрению из-за санкций, и пригласил авторов повторно подать заявку.



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