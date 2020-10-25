Ефремов выразил надежду на смягчение приговора

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25.10.2020, 19:48, Новости дня

Адвокаты осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова намерены подать жалобу в кассационную инстанцию, артист ожидает смягчения приговора, сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Члены ОНК пообщались с Ефремовым в СИЗО-5 «Водник». Он сказал, что огорчен приговором Мосгорсуда, но работой своих адвокатов удовлетворен. Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции», – передает слова правозащитника ТАСС.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор  Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу,его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».



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