 

Наибольший охват тестированиями на COVID-19 в Украине – в Киеве и Херсонской области

25.10.2020, 19:40, Новости дня

В Украине больше всего тестирований на коронавирус за последние семь дней проводят в Киеве и Херсонской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на 25 октября.

Нормой в ведомстве считают охват в 24 и больше людей на 100 тыс. населения за последние семь дней. В Киеве этот показатель составляет 251,6, в Херсонской области – 198,6.

Самый низкий показатель среди украинских регионов наблюдается в Николаевской области – 90,1.

В среднем по Украине охват тестированиями на коронавирус составил за последние семь дней 139,8 человек на 100 тыс. населения.

В Украине за сутки 24 октября коронавирус подтвержден у 6088 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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