В Черкасской области от COVID-19 умер кандидат в депутаты

25.10.2020, 19:40, Новости дня

От коронавирусной инфекции скончался кандидат в депутаты в Черкасской области Александр Кучеренко. Об этом в Facebook проинформировала 25 октября нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

“От осложнения от COVID умер член нашей команды, кандидат “Европейской солидарности” в районный и областной совет от Христиновки Александр Кучеренко. Его жена пани Тамара – семейный врач, один из лучших в районе. Рассказывает, что сейчас болеет почти вся их амбулатория, только несколько врачей работают”, – написала она.

По данным нардепа, узнав о смерти Кучеренко, “некоторые члены” территориальной избирательной комиссии пытались поставить штамп “выбыл” на всех бюллетенях напротив “Европейской солидарности”.

“Еле удалось это остановить”, – отметила Геращенко.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3399091836845272

Представитель Комитета избирателей Украины Максим Михлик уточнил, что Кучеренко умер в ночь на 25 октября, сообщает УНН. По его информации, Кучеренко указан первым номером в списке “Европейской солидарности” на выборах в горсовет Христиновки.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходят местные выборы. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

В Украине за сутки 24 октября коронавирус подтвержден у 6088 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.