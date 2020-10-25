 

В Житомире выявили фейковых наблюдателей от “Опоры” – Айвазовская

25.10.2020, 19:40, Новости дня

В Житомире зафиксировали несколько фейковых наблюдателей, которые якобы представляли Гражданскую сеть “Опора”.  Об этом 25 октября в Facebook сообщила глава правления “Опоры” Ольга Айвазовская.

“В участковой избирательной комисии № 181447 выявлено лицо по фамилии “Метельская О. О.”,  на избирательном учаске №181441 – Ткачук Татьяна, №181423 – Тушинская Ольга, на участке №181397 – Колодзинская,  удостоверение №51″, – написала Айвазовская.

Она попросила проверять у членов комиссий удостоверения.

https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/10222960882747105

По состоянию на 17.00 в полицию поступило 3323 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве – 398 сообщений, в Киевской области – 377.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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