Острова Вануату признали эффективность российской вакцины

25.10.2020, 19:37, Разное

Ученые Университета Вануату подтвердили эффективность российской вакцины Sputnik V, разработанной в центре им. Гамалеи. Об этом сообщает сайт правительства островного государства.

Премьер-министр Боб Лафман, отметил, что Россию и острова Вануату связывает многолетняя дружба и историческая судьба. Недоверие к российской вакцине политик объяснил искусственно раздуваемыми антироссийскими настроениями.

«Мы признаём все замечательные инициативы России: присоединение Крыма, Абхазию, Северную Осетию, Приднестровье. Грех отказать дружественному государству в вопросе вакцины. Мы благодарны Минздраву России, что они обратились именно к нам. Острова Вануату известны всему миру своей принципиальной и объективной позицией. Наши ученые сравнили фотографии вакцин Sputnik V, Moderna и AstraZeneca и пришли к однозначному выводу: препарат центра Гамалеи превосходит аналоги. Меня в этом заверили наши иммунологи», — заявил глава правительства.

Минздрав России высоко оценил научный потенциал Вануату и предложил провести на гражданах страны испытания еще одной новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона».