Мнение: Химия и заменители в СССР, борьба с китайскими СМИ и смертность от коронавируса

25.10.2020, 19:25, Разное

1. Оказывается, знаменитое пальмовое масло было одним из заметных предметов импорта уже при Сталине, в 1930-е годы. Интересно, как отнеслись к этому тогда блогеры-монархисты? Ругали ли они в своих заметках «пальму» столь же рьяно, как делают это просоветские блогеры в наши дни?

https://olegmakarenko.ru/1981582.html?thread=772179598#t772179598

В любом случае, на всём протяжении советской истории учёные работали над заменой натуральных продуктов суррогатами. В 1976 году в официальном научно-популярном журнале писали:

https://olegmakarenko.ru/1981582.html?thread=772159118#t772159118

Синтетическая пища позволит будущему человеку из существа гетеротрофного (питающегося за счёт органической, животной жизни) превратиться в существо автотрофное: его пищей будут растения и органические вещества. Человек из существа потребляющего станет независимым от остального животного мира. И эту возможность ему тоже предоставит химия.

Вовсю велась разработка «искусственных продуктов питания, имитирующих продукты массового потребления»:





2. Госдеп, опробовав на российских СМИ современные методы подавления свободы слова, всерьёз принялся за СМИ китайские:

https://ria.ru/20201023/amerika-1581172164.html

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил представительства еще шести китайских СМИ на своей территории “иностранными миссиями”, поскольку те, по версии американского правительства, “в значительной степени или полностью контролируются китайским государством”. Таким образом, число китайских изданий, попавших под данное определение, увеличилось до 12.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что его ведомство “не планирует налагать никаких ограничений на то, что эти медиа будут публиковать в США” — “мы просто хотим сделать так, чтобы американский народ, потребитель информации, мог отличать новости, написанные свободной прессой, от пропаганды, распространяемой Компартией Китая. Это не одно и то же”. Он добавил, что шаг направлен на “срыв усилий китайской коммунистической пропаганды”.

Насчет отсутствия ограничений госсекретарь сказал не то чтобы всю правду. Ограничения в работе китайских журналистов, безусловно, появятся — начиная от требований по сокращению максимального штата представительств (с 200 до 160) и заканчивая тем, что китайские СМИ будут вынуждены подчиняться тем же требованиям, что дипломатические миссии. Например, без одобрения Госдепа эти СМИ не смогут ни покупать, ни арендовать офисные помещения; все изменения в штате, наем персонала — придется регистрировать в Госдепе же.

Для нас с вами тут, разумеется, нет ничего нового — до Китая просто дошла очередь: первыми официальными ведьмами с последующей охотой на них стали как раз российские журналисты (смотри долгую и запоминающуюся истерию вокруг тлетворного влияния RT и Sputnik, расползшуюся на весь Pax Americana).

Разница тут разве что в том, что русскую пропаганду побеждали в потной борьбе представители предыдущей — демократической — американской госадминистрации, а китайскую побеждают представители администрации республиканской.

Если так пойдёт дальше, американцы рискуют полностью окуклиться в своём информационном коконе.

3. Россия продолжает весьма неплохо отбираться от коронавируса. На фоне России и Китая страны Запада выглядят бледно. Как пишет коллега genby, избыточная смертность в США в 2020 году составила 300 тысяч человек – если сравнивать со средним показателем в 2015-2019 годах:

https://genby.livejournal.com/866093.html

В России же, по сравнению со средним за предыдущие пять лет, смертность подскочила лишь на 36 тысяч человек — в 9 раз меньше, чем в США, при том, что по размеру населения американцы обходят нас лишь вдвое.