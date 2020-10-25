 

Эксперт о проблемах Галкина из-за Навального: Откровенно вляпался

25.10.2020, 19:23, Разное

“К сожалению довольно часто звезды нашего шоу-бизнеса плохо подкованы в политике”, – специально для Дни.ру прокомментировал Вадим Манукян скандал с Максимом Галкиным. Тот разнес передачу “Международная пилорама” своего коллеги по ремеслу Тиграна Кеосаяна, в которой тот посмеялся над блогером Алексеем Навальным.

Позже мужа Аллы Пугачевой раскритиковал ведущий Владимир Соловьев. Вадим Манукян отметил, что виной всему – недостаточная осведомленность а

ртиста. “Он отличный пародист. Юморист он тоже довольно неплохой, но в истории с поддержкой Навального к сожалению он откровенно вляпался”, – считает эксперт.

“Он не знает о чем в своем ЖЖ писал этот блогер в прошлом? Это сейчас принято затирать архивы Навального, не вспоминать какие дикие вещи он писал в 2007-2008 годах. А Соловьев все помнит. Потому что подобное прощать нельзя. Поэтому он и “врезал” Максу”, – объяснил Манукян острую реакцию Соловьева.

“Почему ролики Навального столь популярны? Потому что он предоставляет зрителям яркий фантик сдобренный отборной ненавистью. Идеальная модель для быстрой передачи и максимального распространения визуальной информации. Ладно, молодежь это смотрит. Для них что Барт Симпсон, что Алексей Навальный – это вещи из одной плоскости”, – посетовал эксперт.

“Поржать и повозмущаться пользователи соцсетей очень любят. Но Галкин-то куда? Ему трудно изучить материал, если уж он в политическую сатиру решил внедриться?”, – удивился Вадим Манукян. Он напомнил, то ранее Максим Галкин более тщательно подходил к вопросу.

“С Зеленским у него времени хватило разобраться”, – заметил эксперт. “А тут словно хочет понравиться Навальному и поэтому не пытается вникнуть в его прошлое. Очень жаль. А ведь Макс все еще имеет неплохой потенциал, но ему обязательно стоит вникать в то, кому он поддакивает”, – заключил Вадим Манукян.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Мнение: Китайские охранные предприятия в Африке

18.10 / Мнение: Рефлексия и границы

24.10 / Медики предупредили об опасности сочетания тренировок с обезболивающими препаратами

28.07 / Как выбрать школьную форму? Главные правила

21.07 / Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей

11.08 / Мнение: Собчак в шоке! Богачи побежали из США!

18.10 / Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021

13.07 / Сирота и блогер из Санкт-Петербурга Максим Данилов готовится опубликовать книгу о своей жизни

23.07 / Ученые: Социальный статус может зависеть от микробиома кишечника

23.07 / Мнение: Чего хотели и хотят украинцы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска