Мнение: На нужды революции

25.10.2020, 19:20, Разное

Террористы BLM в Штатах снова стали появляться в новостных лентах. Что логично – скоро их бенефис, мало кто сомневается, что они могут стать ударной силой демократов в случае, если с результатами выборов будет что-то не так.

Пока BLM разминаются. В лучших традициях сериала "Рафферти" они выставили счет сети бакалейных заведений Trader Joe’s, предписав ей отчислять 15% прибыли на “нужды революции”. Ничего необычного – в Киеве после победы революции гидности на многих заведениях появилась табличка "Охраняется Правым сектором" – герои тоже хотят есть, пить и вообще – для кого тогда делали революцию, как не для самих революционеров?

Вне всякого сомнения, все эти "революционеры" по большей части – классический люмпен-пролетариат и левыми их можно считать только по самоназванию. В реальности – это классическая пехота фашизма, и американские демократы стремительно перемещаются в этом самом направлении. Их, конечно, упорно считают "американскими левыми", но мало ли кого кем считают.

У использования люмпенов есть одна особенность – даже в случае победы их хозяев встает вопрос – куда их девать. Революционеры ничего не умеют, кроме революций. А потому всегда требуют продолжения банкета. И их всегда приходится куда-то девать. Как правило, сжигать в тех или иных конфликтах – чаще всего внутренних, а иногда – и во внешних, как, скажем, это произошло в Иране после победы революции 79 года, и Саддам Хусейн любезно посодействовал аятоллам в решении этого непростого вопроса.

В этом смысле победа демократов поставит перед ними тот же самый вопрос. Куда девать всю эту распоясавшуюся банду хунвейбинов. И решать они его будут в рамках привычных и отработанных схем – либо через государственный террор, либо через более-менее управляемый конфликт. Был, правда, в истории пример, когда революционный энтузиазм в итоге был направлен на созидательные цели – это был Советский Союз. Но вряд ли в США повторят этот опыт – проще всего будет пойти привычным путем.