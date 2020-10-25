Эксперты назвали основные правила для выбора зимних шин

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25.10.2020, 19:17, Разное

С приходом холодов автомобилисты меняют шины автомобилей с летних на зимние. Эксперты назвали правила выбора новых покрышек, установить которые необходимо уже до начала зимы.
При том, что по техническому регламенту Таможенного союза следует «переобуть» колеса до 1 декабря, в первую очередь, необходимо учитывать реальные погодные условия. Владельцам автомашин следует следить за температурой на улице, летней резиной можно пользоваться только пока столбик термометра не упал ниже +6 градусов. Стоит учитывать, что срок обязательной смены шин по закону одинаков для всех регионов.

Эксперты не рекомендуют приобретать «всесезонные» покрышки, поскольку чаще всего они не подходят для разнообразного климата в различных объектах Российской Федерации. В холодное время года необходимо использовать только зимнюю резину. При этом обязательно нужно обращать внимание на габариты шин, которые должны полностью подходить к конкретной модели машины.

Принимать во внимание важно и выбор шипованных покрышек или шин без шипов. При этом резина на «липучке» больше подойдет для крупных городов, в которых проезжая часть дорог обрабатывается различными реагентами или песком и солью. Если в регионе преобладают дороги с укатанным снегом или обледенением, например в провинции, следует приобретать шины с шипами. Как пишет «Ньюинформ», правильный выбор поможет не только ездить по дорогам с максимальным комфортом, но и избежать аварии на скользких трассах.



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