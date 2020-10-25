 

Ученые выявили неожиданную особенность отношения к “черному” юмору умных людей

25.10.2020, 19:17, Разное

Австрийские исследователи провели необычное исследование, в ходе которого изучили отношение к “черному” юмору людей с различным уровнем интеллекта. По мнению исследователей, результат оказался довольно неожиданным.
В исследовании ученых, представляющих Венский медицинский институт (Австрия), приняли участие 156 взрослых женщин и мужчин. Все они принадлежали к очень разным социальным слоям общества, а средний возраст исследуемых составил 33 года. Участникам эксперимента показали дюжину мультфильмов авторства одного из известных немецких карикатуристов, славящегося приверженностью к использованию в своих произведениях “черного” юмора. Затем эксперты предложили людям, просмотревшим ролики, оценить увиденные сюжеты на предмет интересности и легкости понимания, наличия в них вульгарности и т.п. Примечательно, что данный неожиданный способ “тестирования” был использован потому, что, как заявили ученые, обработка юмора является сложной задачей работы с информацией, предусматривающей немалые когнитивные и эмоциональные затраты. В итоге, к удивлению авторов научной работы, участники, проявившие к “черному” юмору наибольший интерес, оказались людьми наименее агрессивными и наиболее умными, обладающими к тому же высоким показателем уровня образования.

В свою очередь, те из участников исследования, кто проявил среднюю заинтересованность и понимание мультипликационных работ, продемонстрировали средний показатель уровня интеллекта и слабое настроение, хотя и обладали умеренной агрессивностью. Наиболее же вспыльчивые и недружелюбные люди со средним уровнем интеллекта, напротив, “черный” юмор поняли весьма слабо и интерес проявили к нему низкий. Об этом пишет Cognitive Processing.



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