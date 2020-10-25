Нурмагмедов сломал ногу за три недели до боя с Гэтжи

25.10.2020, 19:08, Новости дня

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что чемпион UFC в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов сломал ногу за три недели до поединка с американцем Джастином Гэтжи.

Как сообщил в Twitter журналист Шахин Аль-Шати, Уайт рассказал об этом после боя на пресс-конференции и отметил, что Нурмагомедов не говорил об инциденте.

«Нам повезло, что мы увидели его бой сегодня после того, через что он прошел. Оказывается, за три недели до боя он попал в больницу, так как сломал ногу. У него был перелом двух пальцев и одной кости в ноге. Об этом мне рассказали в его команде», – сказал Уайт, передает ТАСС.

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил, что это был его последний бой в UFC.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.