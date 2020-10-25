В Ленинградской области убили депутата горсовета Выборга Александра Петрова

25.10.2020, 19:05, Разное

В поселке Великое убили бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова, сообщают 47news и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружено по месту его проживания», — утверждает источник агентства. По данным 47news, тело Петрова нашли в его коттедже, издание тоже пишет об огнестрельном ранении. На место выехало руководство петербургского угрозыска: начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников, его заместитель полковник Александр Самусенко, начальник заказного отдела полковник Михаил Самусенко и оперативники заказного отдела.

Официальных комментариев по поводу произошедшего в настоящее время нет. Однако СК по Ленобласти, не уточняя имя убитого, сообщил «Интерфаксу»,что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством главы регионального управления Сергея Сазина.

Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания», отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Как рассказывала «Новая газета», Александр Петров — соратник Ильи Трабера, возможного лидера тамбовской ОПГ, который был совладельцем топливной компании и судостроительного завода, а в настоящее время строит порт в Приморске. В сентябре был арестован глава Выборгского района Геннадий Орлов по делу о многомиллионных хищениях. Он, предположительно, может быть связан с Трабером.

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