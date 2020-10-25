Древние майя фильтровали воду в своем водопроводе

25.10.2020, 19:00, Новости дня

Интересный факт обнаружили ученые из американского Университета Цинциннати, проводившего исследования на территории некогда существовавшего города древних майя.

Город располагался на нынешней границе Гватемалы и Мексики. Сейчас это довольно-таки депрессивная территория, а во времена майя она была очень высокоразвитой. По крайней мере, у них был свой водопровод, в котором использовались фильтры на основе цеолита.

Этот материал майя привозили примерно за 30 километров, чтобы очищать питьевую воду, поясняют ученые. Вероятно, уникальные качества данного материала древние обнаружили случайно. Но и в этом случае мы должны отметить наличие технологий, которые в других местах появились спустя много столетий.